Savunma Sanayiinde İşçi Alımı Rekor Kırdı

Savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketler, artan küresel jeopolitik gerilimler ve askeri harcamaların yükselmesi nedeniyle Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede işçi alımı gerçekleştiriyor. Bu durum, sektörün genişlemesi ve siparişlerin rekor seviyelere ulaşması ile doğrudan bağlantılı. Küresel silah şirketleri, artan talepleri karşılamak için büyük bir istihdam artışı sağlıyor.

Jeopolitik Gerilimler ve Askeri Harcamaların Artışı

Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel çatışmalar, dünya genelinde hükümetleri askeri harcamalarını artırmaya yöneltti. Uzun yıllar düşük seviyelerde seyreden siparişler, ani bir artış göstererek savunma sektöründe adeta bir işe alım çılgınlığı başlattı. Bu artış, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin, üretim kapasitelerini artırmak ve teknolojik yeniliklere ayak uydurmak amacıyla büyük ölçekte işçi alımı yapmasına neden oldu.

ABD ve Avrupa'da İstihdam Artışı

Financial Times'ın, 20 büyük ve orta ölçekli ABD'li ve Avrupalı savunma ve havacılık şirketi ile yaptığı anket, bu şirketlerin bu yıl on binlerce kişiyi işe almak istediğini ortaya koydu. ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinden Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics, toplamda 6 bine yakın açık pozisyon bildirirken, ankete katılan 10 şirket toplamda yaklaşık 37 bin yeni çalışan arayışında. Bu büyük istihdam artışı, sektörün genişleme ve yenilik ihtiyacını açıkça gösteriyor.

İstihdam Hedefleri ve İşgücü Artışı

Sektör, belirlediği istihdam hedeflerine ulaşırsa, toplam işgücü neredeyse yüzde 10 artmış olacak. Avrupa Havacılık ve Savunma Ticaret Birliği Genel Sekreteri Jan Pie, bu dönemin Soğuk Savaş'tan bu yana savunma sektörü için en yoğun dönem olduğunu belirtti. Sektörün bu dönemdeki hızlı büyümesi, yeni teknoloji ve silah sistemlerine olan talebin artmasıyla doğrudan bağlantılı.

Yeni İşe Alımların Talebi

Savunma sanayiinde mühendisler, yazılım geliştiriciler ve siber güvenlik analistlerinin yanı sıra kaynakçılar ve mekanikçiler de büyük talep görüyor. İtalyan şirket Leonardo, 2025 ile 2028 yılları arasında 8 bin ila 10 bin yeni pozisyon için işe alım yapmayı planlıyor. Bu geniş çaplı işe alımlar, şirketlerin üretim kapasitelerini artırma ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapma gereksinimini karşılamayı amaçlıyor.

Hızla Büyüyen Şirketler

Savunma sanayiinde hızlı bir büyüme gösteren şirketler arasında Norveç ve Finlandiya hükümetlerinin ortak olduğu Nammo, personel sayısını 2021'de 2 bin 700'den 2023'te 3 bin 100'e çıkararak yüzde 15 artış sağladı. Şu anda yaklaşık 3 bin 250 kişiyi istihdam eden şirket, 2030 yılı sonuna kadar büyüklüğünü iki katına çıkarmayı hedefliyor. Fransız Thales ise son üç yılda savunma operasyonlarında 9 bin kişiyi işe aldı. Avrupalı silah üreticisi MBDA, bu yıl 2 bin 600'den fazla kişiyi işe almayı planlıyor, bu rakam mevcut işgücünün yüzde 17'sine tekabül ediyor. Bu şirketler, artan talebi karşılamak ve üretim kapasitelerini genişletmek için büyük ölçekte işçi alımı yapıyor.

Sektördeki Diğer Gelişmeler

Savunma sanayiinde yaşanan bu büyük istihdam artışı, sadece yeni pozisyonlar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut işgücünün yeteneklerini geliştirmek ve yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak için eğitim ve geliştirme programlarına da yatırım yapmayı gerektiriyor. Bu süreçte, özellikle dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında yetenekli işgücüne olan talep artıyor.

Eğitim ve Geliştirme Programları

Savunma sanayii şirketleri, işgücünün yeteneklerini geliştirmek ve yeni teknolojilere adaptasyonunu sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve geliştirme programlarına da yatırım yapıyor. Bu programlar, hem mevcut çalışanların yeteneklerini artırmayı hem de yeni işe alınan personelin hızlı bir şekilde adapte olmasını hedefliyor. Özellikle dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanlarında yetenekli işgücüne olan talep, bu tür programların önemini artırıyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Savunma sanayiindeki bu büyük istihdam artışının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimlerin ve askeri harcamaların artmaya devam etmesi, savunma sanayiindeki büyümenin süreceğini gösteriyor. Bu süreçte, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerin, üretim kapasitelerini artırmak ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak için daha fazla işçi alımı yapması kaçınılmaz olacak.

Sonuç olarak, savunma sanayii küresel jeopolitik gerilimler ve artan askeri harcamalar nedeniyle büyük bir genişleme ve işçi alımı dönemi yaşıyor. Bu durum, sektörün büyümesi ve yeni teknolojilere adaptasyonunu hızlandırırken, aynı zamanda işgücü piyasasında büyük bir hareketlilik yaratıyor.