Bakan Şimşek'ten Savunma Sanayi ve Ekonomi Hakkında Kritik Açıklamalar, Cari Açık ve Enflasyonda Umut Verici Gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında Türkiye'nin ekonomi politikaları ve savunma sanayine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, özellikle savunma projelerine ek kaynak sağlayacak yeni bir paket hakkında bilgi verirken, bu paketin Türkiye'nin caydırıcılık gücünü artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Körfez ülkeleriyle yapılan iş birlikleri, cari açık, enflasyonla mücadele ve kamu harcamalarındaki tasarruf politikalarıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Savunma Sanayi İçin Önemli Kaynak Paketi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, savunma sanayine yönelik ek kaynak paketi hazırladıklarını açıkladı. Bu paketin tamamen savunma projelerine ayrıldığını, bir kuruşunun bile genel bütçeye girmeyeceğini belirten Şimşek, Türkiye’nin caydırıcılık gücünün artırılması gerektiğine dikkat çekti. Bölgedeki jeopolitik gelişmeler doğrultusunda savunma projelerine yapılan yatırımların önemine değinen Şimşek, Türkiye'nin savunma alanında güçlenmesi gerektiğini söyledi.

Körfez Ziyaretlerinden Ekonomiye Katkı

Şimşek, Körfez ülkeleriyle yürütülen görüşmelerden de bahsederek, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerle yapılan iş birliklerinin olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Yakın zamanda Katar ile gerçekleştirilecek zirvenin ekonomik ilişkiler açısından önemini vurgulayan Bakan, turizm ve diğer sektörlerde ciddi fırsatlar barındıran Körfez ülkelerinin, Türkiye’nin ekonomisi için büyük potansiyel taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, Şimşek, yatırımcılarla yapılan toplantılar sonucunda Türkiye ekonomisine yönelik güvenin arttığını ve kaygıların azaldığını söyledi. Türkiye’nin ekonomideki çeşitlilik ve tamamlayıcılık ilkesiyle ilerlediğini belirten Şimşek, yatırımcıların bu fırsatları değerlendirdiğini ve Türkiye’ye ilgilerinin arttığını aktardı.

Cari Açık ve Enflasyonda Düşüş Sinyalleri

Bakan Şimşek, Türkiye'nin en büyük ekonomik sorunlarından biri olan cari açıkla ilgili de umut verici gelişmeleri paylaştı. Cari açığın geçen yıla göre önemli ölçüde azaldığını, bölgesel çatışmalar olmasaydı cari açığın daha dengeli olabileceğini belirtti. Şimşek, cari açığı kalıcı olarak düşürmek için yeşil dönüşüm ve yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağladıklarını açıkladı. Bu adımların Türkiye'nin uzun vadede cari fazlaya geçmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Enflasyonla ilgili olarak, temel mallardaki enflasyonun yüzde 28’e düştüğünü ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini ifade eden Şimşek, özellikle kira artışlarının enflasyona etkisini sınırlamak için yapılan düzenlemelere dikkat çekti. Hizmetler enflasyonunun da zamanla düşeceğini belirten Şimşek, sabırla uyguladıkları ekonomi politikasının sonuç vermeye başladığını söyledi.

Kamu Harcamalarında Tasarruf ve Deprem Etkileri

Kamu harcamalarında yapılan tasarruflara da değinen Şimşek, kiralık araçlarda yüzde 15 oranında bir azalma sağlandığını ve kamu harcamalarında sapmanın yüzde 1’in altında olduğunu ifade etti. Deprem sonrası bütçedeki açığın büyük oranda bu harcamalardan kaynaklandığını belirten Şimşek, önceliğin deprem yaralarını sarmak olduğunu vurguladı.

Ekonomide uygulanan daraltıcı maliye politikalarının sonuç verdiğini ifade eden Şimşek, cari açık, enflasyon ve bütçe dengesinde sağlanan iyileşmelerle Türkiye’nin ekonomik sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar attığını söyledi.

Yeşil Dönüşüm ve Küresel İşbirlikleri

Şimşek, yeşil dönüşümün Türkiye’nin öncelikli projeleri arasında yer aldığını belirterek, bu alandaki projelere küresel ölçekte ilginin büyük olduğunu vurguladı. Körfez ülkeleri ile yapılan iş birliğinde yeşil dönüşüm projelerine yatırımcıların büyük bir iştahla yaklaştığını ifade eden Bakan, bu projelerin hem Türkiye’nin çevresel sürdürülebilirliği hem de ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bakan Şimşek’in açıklamaları, Türkiye’nin ekonomik istikrar yolunda attığı adımların ve savunma sanayiine yapılan yatırımların ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu gösteriyor.