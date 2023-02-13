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Sanatçılar Yardım Merkezine Koştu
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Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Sanatçılar Yardım Merkezine Koştu

Ünlü oyuncular, yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan deprem bölgesine yardımların gönderildiği İBB Yenikapı Toplanma Merkezine gelerek lojistik çalışmalara destek verdiler.

Ünlü oyuncular, yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan deprem bölgesine yardımların gönderildiği İBB Yenikapı Toplanma Merkezine gelerek lojistik çalışmalara destek verdiler.

Gönüllüler gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelirin tırlara yükledi.

Dilek İmamoğlu'nun da sık sık desteğe gelip gönüllülerle çalıştığı Yenikapı'daki Yardım Kampanyasına katılan sanatçılar arasında, Dilan Deniz Çiçek, Hafsanur Sancaktutan, Merve Dizdar, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçim, Altan Gördüm de bulundu.

Devin Özgün Çınar, Sezin Akbaşıoğlulları, Tolga Tekin, Yasemin Kay allen, Sinem Umaş, ebru Şahin, Görkem Arslan, Seda Türkmen, burcu Özberk, Kaan Yıldırım, Yiğit Koçak, Göjkhan Çınar ve birçok isim de gönüllüleri yalnız bırakmadı.

İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan 312 tır 40 konteyner gönderildi.



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