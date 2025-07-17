Samsun’un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo paketine gizlenmiş 6 bin 552 sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Kargo paketindeki uyuşturucular polis takibiyle bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, takibe alınan A.K. (26) ve G.B. (27) isimli iki zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait kargo paketinde yapılan aramada, uyuşturucu etkili 6 bin 552 adet sentetik ecza hap bulundu. Maddelere el konulurken, iki zanlı da gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma genişletilerek sürüyor

Yakalanan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla işlem başlatıldı. Polis ekipleri, olayla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.

Uzmanlar, sentetik hapların özellikle gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tür maddelerin yasadışı yollarla dağıtımına karşı toplumun bilinçli olması gerektiğini vurguluyor.