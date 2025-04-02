Azize’nin Hayat Mücadelesi Tüm Duyguları Ayağa Kaldıracak

Star TV’nin duygusal yükü yüksek ve izleyicileri ekran başına kilitleyen dram dizisi “Sahipsizler”, yeni bölümüyle yine adından söz ettirecek. Yayınlanan 18. bölüm fragmanı, izleyiciye duygusal anlar yaşatırken, dizide merak edilen en büyük konu Azize’nin hayatta kalıp kalamayacağı oldu. Son bölümde yaşanan şok edici olayların ardından, yeni bölümde neler olacağına dair tahminler havada uçuşuyor.

Azize’nin Kaderi Belirsiz

Dizinin bir önceki bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından, Azize’nin vurulması izleyicilerde büyük endişe yarattı. Bu sahneyle sona eren 17. bölümün ardından yayınlanan 18. bölüm fragmanı, izleyicilerin heyecanını doruğa çıkardı. Fragmanda bir cenaze töreni görüntüsünün yer alması, Azize’nin ölüp ölmediği sorusunu gündeme taşıdı. Ancak bu cenazenin kime ait olduğu belirsizliğini koruyor. Sosyal medyada bazı izleyiciler Azize’nin diziden ayrılacağına inanırken, bir kesim de bu sahnenin Devran’ın abisine ait olabileceğini iddia ediyor.

Devran’ın İsyanı ve Yas Süreci

Fragmanda en çok dikkat çeken unsurlardan biri de Devran’ın yaşadığı büyük acı. Azize’nin vurulmasıyla yıkılan Devran, kendini suçlu hissederken, onun bu duygusal çöküşü dizideki ilişkilerin yönünü değiştirecek gibi görünüyor. Kimi izleyicilere göre bu olay, Azize ve Devran arasındaki bağı daha da güçlendirecek; kimi ise bu olayın Devran’ı daha karanlık bir noktaya sürükleyeceğini düşünüyor.

Zeliha ve Mehmet Cephesinde Gerilim Sürüyor

Öte yandan Zeliha ve Mehmet arasında yaşanan entrikalar yeni bölümde de devam edecek. Mehmet’in kurduğu tuzak sonucu zor durumda kalan Zeliha, hem kendi iç dünyasıyla hem de çevresindeki tehditlerle baş etmeye çalışacak. Bu süreçte Mehmet’in gerçek niyeti de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak.

Vera’nın Tehlikeli Oyunu

Dizide gerilimi tırmandıran bir diğer karakter ise Vera. Devran’a karşı hissettiği kıskançlık, onu kontrol edilemez bir öfkeye sürüklüyor. Vera’nın Azize’ye karşı başlattığı intikam planı, yeni bölümde tehlikeli bir yöne evrilecek. Bu planın sonucu sadece Azize’yi değil, tüm karakterleri etkileyebilir.

Cemo ve Cevdet’in Mücadelesi

Cemo ve Cevdet’in Abbas’tan kızları kurtarma çabaları ise yeni bölümde kritik bir noktaya gelecek. Abbas’ın giderek daha karanlık bir karakter haline gelmesi, bu ikilinin üzerine büyük bir baskı yaratıyor. Kurtarma operasyonu sırasında yaşanacak gelişmeler, hem aile dinamiklerini hem de dizinin genel akışını etkileyecek.

Yeni Bölüm Ne Zaman?

Merakla beklenen “Sahipsizler” dizisinin 18. bölümü, 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Azize’nin kaderi, Devran’ın kararı ve diğer karakterlerin dönüşümleri bu bölümde netleşmeye başlayacak.