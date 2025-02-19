Sahipsizler'in Yeni Bölümünde Devran’ın Sürprizi Herkesi Şaşırtacak

Anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan altı kardeşin duygusal mücadelesini konu alan Sahipsizler, 19 Şubat Çarşamba akşamı Star TV’de izleyicilerle buluşacak. Yeni bölümde karakterler arasındaki çatışmalar ve sürpriz gelişmeler, seyircilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Devran ve Azize Arasında Gerilim Tırmanıyor

İstanbul’da kalmasının ardındaki gerçek sebebin Vera olduğunu öğrenen Azize, bu duruma öfkelenerek Devran’a tepki gösterir. Ancak bu gerilim kısa sürede yerini yeni bir karara bırakır. Azize, küçük kardeşlerinin yanında kalmaya karar vererek onların yüzünü güldürür. Bu karar, ailenin bir arada kalma umudunu güçlendirirken, Azize’nin hayatında yeni bir dönemin kapısını aralar.

“Ben sana bütün kartlarımı açık oynadım ama sen beni aptal yerine koydun Devran!”#Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba @startv’de!@OGMPictures pic.twitter.com/OYJnuesScL — Sahipsizlertvdizi (@Sahipsizlerdizi) February 14, 2025

Zeliha, Yusuf’a Duygularını İtiraf Edecek mi?

Zeliha, uzun süredir sakladığı duygularını artık gizlememeye kararlıdır. Yusuf’a olan sevgisini ne pahasına olursa olsun ifade etmeye hazırlanan Zeliha, bu cesur adımın sonuçlarını göze alır. Ancak Zeliha’nın bu kararı, ilişkilerde beklenmedik gelişmelere yol açabilir.

Haşmet ve Necla’nın Geçmişi Ortaya Çıkıyor

Geçmişlerine dair sakladıkları bir sır yüzünden zor durumda kalan Haşmet ve Necla, Melis’in güvenini yeniden kazanmak için çareyi aile yadigârı olan bileziği satmakta bulur. Bu karar, çocukları derinden üzerken, Samet ve Balım, bileziği geri alabilmek için kendi başlarına bir plan yapar. Bu sırada Azize de kardeşleri için sorumluluk alarak, bileziği kurtarmak için çalışmaya başlar. Ancak, beklenmedik bir gelişme tüm bu çabaları farklı bir yöne sürükler.

Devran’dan Beklenmedik Bir Sürpriz

Azize’nin yaşadığı zorlukları fark eden Devran, onun ve kardeşlerinin yüzünü güldürecek bir sürpriz hazırlamak için harekete geçer. Bu sürpriz, aileyi hem duygulandıracak hem de geleceğe dair umutlarını yeşertecektir. Ancak, Devran’ın bu hamlesinin Azize ile ilişkilerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

Oyuncu Kadrosu ve Yapım Ekibi

Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin kadrosunda aynı zamanda Reha Özcan, Nilgün Türksever ve Turgut Tunçalp gibi usta isimler de bulunuyor. Dizinin yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini ise Cem Karcı yürütüyor. Senaryosu ise Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı tarafından kaleme alınıyor.

Yeni Bölümde İzleyicileri Neler Bekliyor?

Duygusal sahneleri ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Sahipsizler, yeni bölümünde karakterlerin hayatta kalma mücadelesini, aile bağlarının gücünü ve aşkın cesaret gerektiren yönlerini ekrana taşıyacak. Devran’ın Azize ve kardeşlerine hazırladığı sürpriz, tüm dengeleri değiştirebilir.

Sahipsizler, yeni bölümüyle 19 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyicilerle buluşacak.