Deha’da Dengeler Değişiyor: Devran Büyük Oyunun İçinde!

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Deha, 20. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aksiyon ve entrikayla dolu yeni bölümde, güç savaşları giderek sertleşirken, ihanetler ve ittifaklar dizinin tansiyonunu artırdı. Cesur’un Karga’yı saf dışı bırakması, İskender’in Devran’a karşı Cesur ve Kuduz’la birleşmesi, izleyiciyi şaşırtan gelişmeler arasında yer aldı.

İskender, Kuduz ve Cesur Güçlerini Birleştiriyor

Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri, İskender’in Devran’a karşı Cesur ve Kuduz’la iş birliği yapması oldu. Kuduz’u tehdit eden İskender, Devran’ı oyunun dışına itmek için harekete geçti. Devran ise bu ittifakın farkına varamadan olayların ortasında kendini buldu.

Cesur, Karga’yı kendi adamlarını satın alarak köşeye sıkıştırdı ve onu ayağından vurarak hapsetti. Restorandaki cinayetle bağlantısı nedeniyle polis, Devran ve Kuduz’u gözaltına aldı. Ailesinin gözleri önünde tutuklanan Devran, büyük bir şok yaşarken, bu durum Gülce’yi derinden etkiledi. Aysel ise Gülce’yi suçlayarak üzerine yürüdü ve olayın boyutu daha da büyüdü.

İskender ve Cesur’dan Büyük Plan

Kuduz’un mahalleye dönmesiyle birlikte İskender devreye girdi ve onu polis soruşturmasından kurtardı. Devran, İskender’in bu yardımını sorgularken, İskender’in ondan vazgeçmeyeceğini düşündü. Ancak İskender, gerçekte Devran’ı tamamen oyundan çıkarmak için Cesur ve Kuduz’la gizli bir anlaşma yapmıştı.

İskender, Kuduz ile masaya oturarak Devran’ı aradan çıkarmayı planladı. Kuduz’u silahla tehdit eden İskender, onunla ortaklık yapmak istediğini söyledi. Bu sırada, Devran’ın en büyük destekçisi olan İmre, onu korumak için her şeyi göze aldı. Ameliyat olursa iyileşme ihtimali olduğunu bilen İmre, Devran’a kendini düşünmesi gerektiğini söyledi. Ancak Devran, ölümü bile göze alarak yanında olduğunu hatırlattı.

Devran Büyük Bir Tuzak İçinde!

İskender, Kuduz’dan sonra Cesur’un yanına giderek Devran’ı saf dışı bırakacak yeni bir plan yaptı. Devran, İskender’in desteğiyle altın işini büyütmeye çalışırken, onun planlarından habersizdi.

İskender’in yönlendirmesiyle önemli bir anlaşma yapacağını sanan Devran, büyük bir tuzağın içine çekildi. Cesur, İhsan’ı hapisten çıkartarak Devran’ı köşeye sıkıştırdı. Devran, karşısında Cesur ve İhsan’ı görünce her şeyin değiştiğini anladı. Ancak en büyük darbeyi İskender’den aldı.

Bölümün finalinde, “Bu gece senin oyunun bitti, benimki başladı” diyen İskender, Devran’a açık bir savaş ilan etti. Şimdi herkesin aklındaki soru, Devran’ın bu oyundan nasıl çıkacağı ve intikam alıp almayacağı oldu.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Devran, bu büyük ihanete nasıl karşılık verecek? İskender ve Cesur’un ortaklığı ne kadar sürecek? Kuduz’un bu ittifaktaki rolü ne olacak? Tüm bu soruların cevabı, Deha’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Show TV ekranlarında her bölümü büyük yankı uyandıran Deha, Pazar akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.