Sağlıkta Dijital Dönüşüm Başlıyor: Aile Hekimleri Hastanelerden Tetkik Talep Edebilecek

Sağlık Bakanlığı'nın yeni dijital entegrasyon sistemiyle, 1 Ocak 2025’ten itibaren aile hekimleri hastanelerden doğrudan tetkik talebinde bulunabilecek.

Aile Hekimleri İçin Yeni Dönem: Tetkik Talebi ve Dijital Entegrasyon Sistemi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan yeni uygulamayla, aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezleri hastanelerle dijital entegrasyona geçiyor. 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanacak olan sistem, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlayacak. Bu yenilik, hastaların tetkik süreçlerini kolaylaştırarak sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir dönüşüm sunacak.

Tetkikler Dijital Ortamda Talep Edilecek

Yeni sistem sayesinde aile hekimleri, hastalar için gerekli tetkikleri doğrudan talep edebilecek. INR, röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi işlemler için hastalar, poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini yaptırabilecek. Sonuçlar, aile hekimlerinin ekranlarına doğrudan yansıtılacak.

Bu sayede hastaların, farklı sağlık kuruluşlarına gitme zorunluluğu ortadan kalkacak ve tetkik sonuçları hızlı bir şekilde paylaşılabilecek. Aynı zamanda hastalar, e-Nabız üzerinden tüm sonuçlarına erişebilecek.

Muayene Randevularına Özel Kontenjan

Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı hastalar için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden özel kontenjanlar oluşturabilecek. Bu sayede hastalar, daha hızlı randevu alabilecek ve ikinci ya da üçüncü basamak muayenelerinde öncelik kazanacak.

Aile hekimleri, sevk edilen hastalar için hekim notları oluşturabilecek ve hastanedeki doktorlar bu bilgilere erişebilecek. Hastanelerde görevli doktorlar da muayene sonrasında aile hekimlerine geri bildirim notları yazabilecek.

Sağlıklı Hayat Merkezlerine Randevu Kolaylığı

Yeni sistem kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezleri, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimci gibi uzmanların yer aldığı danışmanlık hizmetleri sunacak. Hekimler, hastalarını bu merkezlere dijital sistem üzerinden yönlendirebilecek ve danışmanlık süreci boyunca bilgi notlarını paylaşabilecek.

Hastalar, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden aldıkları danışmanlık hizmetleri ve sağlık durumlarına dair tüm bilgileri e-Nabız sistemi üzerinden kolayca görüntüleyebilecek.

Laboratuvar ve Görüntüleme İşlemleri Kolaylaşacak

Laboratuvar ve görüntüleme işlemlerine yönelik talepler de dijital sistemle yönetilecek. Aile hekimleri, kan tahlili, mamografi ya da ultrason gibi tetkikler için hastanelerden randevu oluşturabilecek. Bu sayede hastalar, hastanede ek bir muayene ya da kayıt işlemi yapmadan doğrudan tetkiklerini yaptırabilecek.

Her hasta için özel olarak oluşturulan kodlarla işlemler takip edilecek ve sonuçlar yine dijital olarak hekimlerin ekranlarına düşecek. Tetkik kodlarının geçerlilik süresi 3 gün olacak, bu süre içinde işlem yapılmazsa kod iptal edilecek.

Sistemin Avantajları Neler?

Bu yeni dijital entegrasyon sistemi, hastaların zamandan tasarruf etmesini sağlarken sağlık hizmetlerinde daha hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini mümkün kılacak. Hastalar, tetkik sonuçlarını e-Nabız üzerinden kolayca takip edebilecek ve gerektiğinde danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Sağlık Bakanlığı, bu sistemin hasta memnuniyetini artıracağını ve sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale geleceğini belirtiyor. Ayrıca, doktorlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon artacak, bu da tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak.