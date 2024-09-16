Ryan Wesley Routh, Karmaşık Bir Geçmiş ve Trump’a Suikast Girişimi Şüphesi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi olarak nitelendirilen olayın şüphelisi Ryan Wesley Routh'un karmaşık bir geçmişe sahip olduğu ortaya çıktı. 58 yaşındaki Routh, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ve yayınladığı e-kitapla dikkat çekerken, yaşamı boyunca birçok kez kanunla karşı karşıya gelmiş. Kendisini büyük bir amaca adama girişimlerinde başarısız olan Routh, özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili saplantılı paylaşımlar yaparak kendini gündemde tutmaya çalıştı.

Karanlık Bir Geçmiş

Ryan Wesley Routh, gençlik yıllarından itibaren çeşitli suçlarla anılmış bir isim. 1990'lı yıllardan itibaren sabıka kaydında hırsızlık ve kitle imha silahı bulundurmaktan hüküm giymesi gibi suçlar yer alıyor. North Carolina eyaletinde başlayan suç geçmişi, trafik cezaları ve vergi kaçakçılığı suçlarıyla devam etti. 2002 yılında "kitle imha silahı" bulundurmaktan yakalanan Routh, daha sonra farklı suçlamalarla da mahkemeye çıkarıldı.

Routh’un yaşamı, sabıkalarla dolu bir karmaşa olarak şekillendi. 2018 yılında Hawaii’ye taşınarak evsizler için barınak inşa etmeye çalışsa da, bu girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar yüzünden yıllar boyunca finansal sorunlar yaşayan Routh, 32 bin dolarlık vergi cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Suikast Girişimi İddiası ve Trump’a Dair E-Kitap

Ryan Wesley Routh, 2016 yılında Trump’a oy vermiş ancak daha sonra hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı. 2024 yılında yayımladığı e-kitapta, Afganistan, Tayvan ve Kuzey Kore gibi konulara değinirken, Trump’a karşı ağır ifadeler kullanmış ve ABD-İran nükleer anlaşmasının bozulmasından onu sorumlu tutmuştu. Trump’a oy verdiği için Orta Doğu milletlerinden özür dileyen Routh, kitabında yer alan ifadelerle Trump’a yönelik bir suikast girişimi imasında bulunmuş olabilir.

Routh’un, "Trump'ı da beni de öldürmekte özgürsünüz" şeklindeki ifadeleri, onun Trump’a karşı kin beslediği yorumlarına neden oldu. Bu açıklamalar, Trump’a yönelik suikast girişiminin planlanmış olabileceği şüphelerini artırdı. Özellikle Routh’un ABD yönetimine yönelik eleştirileri, onu daha radikal bir yola yöneltmiş olabilir.

Ukrayna Saplantısı ve Gönüllü Savaşçı Girişimi

Routh’un sosyal medya hesapları incelendiğinde, Ukrayna'daki savaşla ilgili saplantılı bir tutum sergilediği görüldü. Ukrayna için gönüllü savaşçı toplama girişimleri ve Kiev'e seyahat ederek çadır kentler kurmayı planlaması, onun uluslararası konulara duyduğu ilgiyi ortaya koyuyor. Ancak Ukrayna'da kendisini tanıyanlar, Routh’un düşüncelerinin bulanık olduğunu ve net bir amaca sahip olmadığını belirtiyor.

Alman insani yardım gönüllüsü Chris Lutz, Routh’u bir tür "maskot" olarak tanımlayarak, onun büyük vaatlerle ortaya çıkıp hiçbir somut adım atmadığını ifade etti. Routh’un, Afgan askerlerini Ukrayna için silah altına alma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Tayvan ve Haiti’ye yönelik iddiaları da boş vaatlerden ibaret kaldı.

Şüphelinin Oğlu: “Sevgi Dolu Bir Babaydı”

Routh’un en büyük oğlu Oran Routh, babasının sevgi dolu ve dürüst bir insan olduğunu söyledi. CNN’e yaptığı açıklamada, Florida’da gerçekleşen olayla ilgili hiçbir bilgisi olmadığını belirten Oran Routh, babasının şiddete meyilli biri olmadığını savundu. Ancak olayın FBI tarafından soruşturulması, şüphelerin devam etmesine neden oluyor.

Trump’ın Florida’daki konuşması sırasında duyulan silah seslerinin ardından, yerel kolluk kuvvetleri tarafından bir AK-47 tipi silahın bulunması ve bir şüphelinin yakalanması, Routh’un suikast girişimi iddialarını daha da kuvvetlendirdi. Trump, olay sonrası güvende olduğunu ve asla pes etmeyeceğini belirten bir açıklama yaptı.

Karmaşık Bir Kişilik ve Sonuç

Ryan Wesley Routh, hayatı boyunca büyük ideallere ulaşmaya çalışsa da, sabıka kayıtları ve başarısız girişimleriyle anılan bir isim olarak dikkat çekiyor. Trump’a yönelik suikast girişimi şüphesi, onun karmaşık ve kararsız kişiliğinin bir yansıması olabilir. Ukrayna’daki savaşa olan ilgisi, e-kitapta yaptığı imalar ve sosyal medyadaki tutarsız paylaşımlar, Routh’un akıl sağlığı hakkında da soru işaretlerine neden oluyor. Olayın FBI tarafından derinlemesine araştırılması bekleniyor.