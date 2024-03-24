Rusya'nın LGBT'yi terör örgütleri listesine eklemesi, Moskova'nın LGBT'ye karşı attığı bir diğer adım olarak kaydedildi. Vladimir Putin'in onayladığı yasayla birlikte cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin ifade edilmesine getirilen kısıtlamalar, ülkede geleneksel aile değerlerini koruma adına sıkılaştırılıyor.

Rusya'nın LGBT'yi terör örgütleri listesine eklemesiyle ilgili alınan bu karar, ülkenin LGBT hareketine yönelik tutumunu daha da sertleştirdiğini gösteriyor. Moskova yönetimi, LGBT'yi "uluslararası LGBT toplumsal hareketi ve onun yapısal birimleri" olarak tanımlayarak terör örgütleri listesine aldı. Bu kararın ardından LGBT'ye karşı ne gibi adımların atılabileceği merak konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede geleneksel aile değerlerinin "yozlaşmış Batılı tutumlar" tarafından tehdit edildiğine dikkat çekiyor ve LGBT propagandasına karşı sert bir tutum sergiliyor. Putin'in onayladığı yasayla birlikte LGBT'ye yönelik pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandası yapan kişilere ağır para cezaları öngörülüyor ve gençler arasında LGBT ile ilgili bilgilerin yayılması sınırlanıyor.

Rusya'nın LGBT'yi terör örgütleri listesine eklemesi, ülkede LGBT hakları savunucuları ve insan hakları örgütleri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ancak Rusya hükümeti, LGBT'nin ülkedeki aile ve toplum yapısına zarar verdiğini savunarak bu adımı atmayı sürdürüyor.

Bu gelişmeler, Rusya'nın LGBT hakları konusundaki tutumunu ve ülkedeki insan hakları durumunu uluslararası platformlarda yeniden gündeme getiriyor.