Ramazan'da 'Hilal Olsun'

Kızılay Genel Başkanı DR. Kerem Kınık

Yardım projeleriyle ihtiyacı olana el uzatan, yardım etmek isteyene de kolaylık sağlayan Kızılay, gelenekselleşen Ramazan yardımlarıyla bu yılda milyonlara ulaşacak. "Az çok demeden paylaşan tüm kalplere Hilal Olsun sloganıyla Ramazan kampanyasını yürütecek olan Kızılay, hedeflediği 398.5 milyon TL'lik yardımla yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı! planlıyor.Hayırseverlerin bağışlarıyla yardım miktarını arttırya da hedefine koyan Kızılay, sosyal hizmet uzmanları, şubeleri ve temsilciliklerinin yanı sıra 75 bin gönüllüsününde desteğini alarak Ramazan yardım çalışmalarını yapacak.

YURT İÇİ YARDIMLAR

Ailelere belirledikleri ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapma imkanı sağlayan nakit temelli yardım sistemiyle destek olunacak. Zekat, Fitre ve Fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. 220 bin aileye hane başı 500'er TL'den 110 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak. Alışveriş kartlarıyla 49 bin aileye toplamda24.5 milyon TL değerinde destek verilecek. Nasdi desteğin yanı sıra yardım malzemeleri de ulaştırılacak.

400 MİLYON TL HARCAYACAK

Ülke genelindeki 31 aşevi ve 74 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, Ramazan döneminde de şubeleriyle de birlikte 76 milyon TL değerinde 3.8 milyon kişilik iftarlık yemek verecek. 585 bin kavurma konservesiyle 1 milyon 170 bin ihtiyaç sahibine destek olunacak. Kızılay'ın geleneksel Ramazan yardımları arasında olan ve içesinde bir aylık mutfak ihtiyacına çözüm sunan temel gıda malzemelerinin yer aldığı toplam 97 bin adet gıda kolisiyle 388 bin kişiye yaklaşıkk 29.1 milyon TL.. değerinde yardım ulaştırılacak. Çocuklar için hazırlanan 325 milyon Tl değerindeki 140 bin ikram pakmeti ve 3 bin oyuncak hediye edilecek. Temel gırda ve iftarlık yemek yardımlarının yanı sıra 60.5 milyon TL değerinde tutarla 506 bin kişinin de bayramlık giyim ihtiyacı karşılanacak.

YURT DIŞI YARDIMLAR

Yurt dışında Ukrayna'daki çatışma mağdurları ile Kızılay'ın daimi temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine destek olunacak. Toplam 23 ülkede ihtiyaç sahiplerine milletin merhamet eli olacak olan Kızılay, yaklaşık 890 bin ihtiyaç sahibine 55.6 milyon TL. değerinde yardım ulaştıracak. Yurt dışı gıda yardımlarıyla 97 bin 500 gıda kolisi, 585 bin insana ulaştırılacak. Kızılay ekipleri, 230 bin kişilik iftarlığın yanı sıra 32 bin 500 kişxiye de bayramlık giyim yardım yapacak. Ayrıca yaktlaşık 6 bin 500 aileye nakdi destek verilecek.



KIZILAY'A BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

Hayırseverler Kızılay'ın Zekat, Fitre, Fidye, Genel Nakdi, Aşevllerine Nakti Bağış, Yurt içi ve Yurtdışı gıda yardımı ile iftar sofrası, bayramlık, oyuncak yardımı ve çocuk ikram paketi yardım seçeneklerine destek olabilecek. Kızılay, yapılan bağış ile kaç kişiye yardım edebileceğine ilişkin de bir sistem hayata geçirdi. sistemle aşevlerine yapılacak bağış ve verilecek zekatla yapılan bağış doğrultusunda yardım edebilecek tahmini kişi sayısı görülebiliyor. ayrıca bu yıl hayırseverler zekatının hangi alanda kullanılacağını da verilen seçenekler üzerinden tercih edebiliyor.



Ramazan yardımlarını Kızılay'la ulaştırmak isteyen bağışçılar, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin, 2868 no'lu Kızılay Posta Çeki hesabından www.kizilay.org.tr'den, 168 kızılay ücretsiz danışma ve bağış hakkından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay Şubelerinden bağışlarını ulaştırabilecekler. pilot olarak İstanbul ve Ankarada hayata geçirilen temassız bağış kiosları ve stantlarının yanı sıra tüm operatörlerinden 1877'ye FİTRE, FİDYE, İFTAR ve SAHUR kelimelerinden birini yazarak 40 TL'lik BAĞIŞ yazıp 2868'e meaj atarak da 10 TL'lik yardım yapabilecek.



Zincir marketlerle gerçekleştirilen anlaşmalar sonucu Migros ve Bizim Toptan marketler içinde kurulan standlara da gıda kolisi bağışı yapılabilecek. Ayrıca şubelerin kendi bölgelerinde iş birliği yaptığı maırketlerdeki stantlara veya şume merkezlerine de gıda kolisi bağışları ulaştırılabilecek. Anlaşmalı e-ticaret plaftormları üzeniden (İstegelsin, Getir, Trendyol, Carrefoursa) alınan gıda kolilileride Kızalay'a bağışlanabilecek.

İFTAR SONRASINDA KAN BAĞIŞINA DEVAM

Ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve düzenli bağışçılarından karşılayan Kızılay, kan alımı konusunda uzman olan yaklaşık 4 bin personelle hizmetine devam edecek. Kızılay, Ramazan ayına göre de kan bağışçıları için ekip planlamaları yaparak hastanelirn ihtiyacı olan kanı karşımaya devam edecek. Vatandaşlar iftar sonrasında da bölgelerin yoğunluklarına göre belirlenen saatlere kadar www.kanver.org ile kan bağışı mobil uygulamasından öğrenebilecekleri ekip noktalarına giderek kan bağışında bulunabilecekler. Bağışçılar www.kanver.org üzerinden ve mobil uygulamadan kan bağışları için randevu alabilecekler.