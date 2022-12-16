Prof. Dr. Haluk Dursun'un dostları Üsküdar'da biraraya geldi

Talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür Bakan yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun dostları, arkadaşları ve öğrencileri tarafından doğum günü olan 16 Aralık'da ismini taşıdığı Üsküdar Haluk Dursun Kütüphanesinde anıldı.

Türk dünyası kültür temaları ve tarihi ile ilgili geniş bir bilgi hazinesine sahip olan Prof. Dr. Haluk Dursun Ağustos 2018 yılında bir trafik kazasında hayatını yitirdi.

Yakın dostu ve çalışma arkadaşı olan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin tarafından yönetilen mini bir panelde Prof. Dr. Haluk Dursun'a dair anılar ve hocanın fikir ve çalışmaları toplantıya katılanlara anlatıldı.

1957 yılında Hereke'de doğan Haluk Dursun, Galatasaray Lisesini bitirdi. Ardından İstanbul üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede ve Marmara Üniversitesinde Yakınçağ bölümünde akademik çalışmalar yaptı.



Marmara Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Dursun, bürokrasinin bir çok kademesinde görev yaptı. Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü görevlerinden başka bir çok Sivil Toplum kuruluşu ve Vakıfların yönetiminde bulundu.

Polis Akademisinde Milli Güvenlik Dersleri veren Prof.Dr. Dursun, Kültür ve Turizm Bakan yardımcılığı görevini yürütürken emekliliğini istedi. Atatürk Tarih dil ve Kültür Başkanlığı yönetim kurulu üyeliğinden sonra vefat ettiği sene yeniden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına atandı. 2018 Ağustos ayında görevli olarak gittiği Erciş Ahlat karayolunda geçirdiği bir trafik kazasında hayatını yitirdi.



Arkasında pekçok makale, araştırma, kitap ve dostluklar bırakan Prof. Dr. Haluk Dursun, sevenleri tarafından her sene yapılan programlarla anılıyor.