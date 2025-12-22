Rapor Yazım Ekibi ile Kurtulmuş Toplandı: Feti Yıldız 'Tartışmaya Kapalı' Maddeleri Açıkladı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin belirlediği ve komisyon tarafından hazırlanacak raporun yazım süreci kapsamında rapor yazım ekibiyle bir araya geldi. Toplantı, raporun içeriği ve süreç hakkında önemli bilgiler sunarken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının Detayları ve Katılımcılar

Toplantıya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül gibi önemli isimler katıldı. Toplantının önemi, farklı siyasi partilerin ortak bir rapor oluşturma çabasında yatıyor.

Feti Yıldız’ın Açıklamaları

Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Feti Yıldız, hazırlanan raporun Meclis’e sunulacak şekilde ortaklaşa hazırlanmasının önemine değindi. Yıldız, “Bir ortaklaşmayla çıkarsa çok daha iyi olur. Ancak bu, tüm partilerin tam anlamıyla uyumlu olacağı anlamına gelmez. Farklı siyasi partiler, kendi görüşlerini ifade etmeye çalışacak. Burada önemli olan, müşterek noktalarımızı tespit etmek ve bunu Meclis’e sunmaktır” dedi.

Anayasa Maddeleri Üzerine Değerlendirme

Yıldız, raporda ele alınacak anayasa maddeleri hakkında da bilgi verdi. Anayasanın ilk dört maddesi ile 42 ve 66. maddelerin değiştirilemeyeceğini vurgulayan Yıldız, bu maddelerin tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti. Yıldız, “Burada amaç, devleti yeniden yapılandırmak değil, terörün sonlandırılması için çalışmalara ağırlık vermektir” şeklinde konuştu.

Raporun Zamanlaması ve Süreç

Raporun yılbaşına kadar hazırlanmasının hedeflendiğini belirten Yıldız, Meclis’e sunulmasının ise Ocak ayı içinde gerçekleşeceğini düşündüğünü belirtti. Ayrıca, komisyonun sürekliliği konusunda da uzamalar olması gerektiğine dikkat çekti. Bu süreç, siyasi partilerin görüşlerini bir araya getirerek yapıcı bir sonuç elde edilmesi amacı taşımaktadır.

Toplantının ardından, raporun içeriği ve siyasi partilerin ortaklaşa çalışma konusundaki ilerlemeleri merakla bekleniyor. Çeşitli siyasi aktörlerin bu süreçteki katkıları, Türkiye’nin yasama sürecine önemli bir yön verebilir.