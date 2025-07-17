CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini parti genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen yaklaşık bir saatlik görüşmede, barış süreci, silahsızlanma adımları ve Meclis’te kurulması planlanan komisyona dair beklentiler ele alındı.

Görüşmede dikkat çeken isimler yer aldı

DEM Parti heyetinde, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Faik Özgür Erol yer aldı. CHP adına görüşmeye Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Buldan: “Özel'in katkılarını kıymetli buluyoruz”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, sürece dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını belirtti. "Sayın Özgür Özel’in başından bu yana sürece verdiği katkıların kıymetli olduğunu söyledik," diyen Buldan, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kahvaltılı toplantının da sürecin şekillenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

Sancar: “Toplumsal destek ve hukuki güvence şart”

DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ise barış sürecinin toplumsal zemine oturtulması gerektiğini belirterek, hukuki güvenceler ve demokratik mekanizmaların bu konuda belirleyici rol oynayacağını ifade etti.

Sancar, "Her partinin bu sürece bakışı farklı olabilir ama çözüm için diyalogdan kaçmamak, siyasi ve toplumsal aktörlerin birlikte hareket etmesi şart," dedi.

Komisyon öncesi temaslar hız kazandı

Görüşme, TBMM'de kurulması planlanan ve barış süreci ile ilgili çalışmaları yürütecek komisyon öncesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Liderler, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için diyaloğun ve siyasi iş birliğinin altını çizdi.