Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin davanın onuncu duruşması devam ediyor. Aralarında otel sahipleri, belediye ve İl Özel İdare yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık yargılanıyor; 19'u halen tutuklu.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonu çevresinde polis ve jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Hayatta olduğumuz için şükredemez hale geldik"

Yangında hayatını kaybeden aşçı Eslem Uyanık’ın ablası Emel Uyanık, duruşmada duygusal anlar yaşattı. "Kardeşimin odası hâlâ olduğu gibi duruyor. Eve giremiyoruz, uyuyamıyoruz," diyen Uyanık, katılma talebinde bulundu ve sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Müşteki Gülnihal Temizkan ise eşi ve çocuğuyla yaşadığı kurtuluş anlarını detaylarıyla anlatarak, "Hayatta kaldık ama şükredemez haldeyiz," dedi. İtfaiye araçlarının yetersizliğini ve acil çıkışlara dair yönlendirme eksikliklerini de vurguladı.

Avukatlardan sert tepki ve tutuklama talebi

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, tutuklu sanıklardan otel genel müdürü Emir Aras’a sert sözlerle tepki gösterdi. Sanığın yangın sırasında ailesiyle odasını terk ettiğini hatırlatan Gültekin, "Böyle bir olayda dışarıda sanık kalırsa toplum vicdanı soğumaz," diyerek diğer sorumluların da tutuklanmasını talep etti.

Sanıklardan savunmalar ve tahliye talepleri

Cumhuriyet savcısı, müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü istedi. Tutuklu sanıklardan Emir Aras, “Kendimi savunacak bir söz bulamıyorum, tahliyemi istemiyorum” diyerek pişmanlık belirtti. Eşi Elif Aras ise "Herkes o gece ne yapabildiyse onu yaptı" diyerek tahliye talebinde bulundu.

Otelin sahibi Halit Ergül ve eşi Emine Ergül de üzgün olduklarını ifade ederken, önceki beyanlarını yineleyen diğer sanıklar tahliye veya beraat talebinde bulundu.

Davanın geçmişi

78 kişinin yaşamını yitirdiği olay sonrası hazırlanan iddianamede, aralarında otel sahipleri, yöneticiler, belediye ve İl Özel İdare yetkililerinin de bulunduğu 32 sanık hakkında çeşitli suçlamalarla binlerce yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

11 sanık "olası kastla öldürme" suçundan 1998’er yıla kadar, 21 sanık ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.