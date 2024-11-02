AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: “Siyasi Cehalet ve Saygısızlık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, Özel'in sözlerini "siyasi cehalet ve saygısızlık" olarak nitelendirerek, CHP liderinin yalan ve iftira siyasetine başvurduğunu söyledi.

Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır," dedi. Eleştirilerinin dozunu artıran Çelik, Özel’in eleştirilerinin dayanağını, CHP’nin geçmişteki siyasi hatalarına bağladı. “Eğer Sayın Özel 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960’tan itibaren millet düşmanı her darbenin arkasında duran partisinin 'siyasi sabıkası' ile hesaplaşmalıdır,” ifadelerini kullandı.

Özel’e Yeterlilik Eleştirisi

Ömer Çelik, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saldırılarını kendi partisi içindeki liderlik tartışmalarını örtbas etme çabası olarak değerlendirdi. “Sayın Özel, genel başkanlık kapasitesinin ve yeteneklerinin kendi partilileri tarafından sorgulandığı her dönemde, gündemi değiştirmek için Cumhurbaşkanımıza saldırmakta, yalan ve iftira siyasetine başvurmaktadır,” diyen Çelik, CHP içindeki tartışmaların Özel’i zor durumda bıraktığını ima etti.

Çelik, Özel’in CHP içindeki liderlik sorunlarına odaklanmasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik "yalan siyaseti"nden vazgeçmesini istedi. “Sayın Özel, partimiz ve Cumhurbaşkanımıza karşı yalan ve iftira siyaseti yerine, CHP içindeki çok sayıda yol arkadaşının sorguladığı liderlik yeteneklerine cevap vermeye yoğunlaşmalıdır,” diyerek Özel’in kendi partisi içindeki güven sorununa vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Çağrısına Eleştiri

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu eleştirmesine de değinen Çelik, “Sayın Özel, Cumhurbaşkanımızın birlik ve beraberlik çağrısını eleştiriyor. Oysa kendi partisi içinde bile birlik ve beraberliği sağlayamayan bir kişinin, bu çağrıyı anlamasını beklemiyoruz,” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkenin geleceği için çizdiği yol haritasını savunurken, CHP’nin iç kavgalarla boğuştuğunu öne sürdü.

“Türkiye Yüzyılı” Hedefi

AK Parti Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirlediği “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine vurgu yaparak, “Biz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz,” dedi. Çelik, Türkiye’nin geleceği için yapılan çalışmaların, yalan ve iftira siyasetine karşı en güçlü cevap olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, CHP liderine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Cumhurbaşkanımız, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışırken, Özgür Özel’in anlamaktan aciz olduğu bu büyük vizyonu anlatmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Çelik’in açıklamaları, AK Parti’nin gelecek hedeflerini savunmaya ve CHP’nin eleştirilerine karşı sert bir duruş sergilemeye devam edeceğini gösteriyor.