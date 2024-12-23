Netanyahu’dan Husi Milislerine Karşı Sert Hamle: Ortadoğu’da Gerilim Tırmanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen’deki İran destekli Husi milislerine karşı “şiddetli bir harekât” başlatacaklarını duyurdu. Bu açıklama, bölgedeki tansiyonu daha da artırırken, Ortadoğu’da yeni bir çatışma dalgası ihtimalini gündeme getirdi.

Husi Milislerine Karşı Operasyon Hazırlığı

Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Safed kentinde gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayımladığı videolu mesajda, Husilere yönelik askeri operasyon planlarını açıkladı. Netanyahu, bu hamlenin İran’ın bölgedeki vekil güçlerine karşı yürütülen operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, “İran’ın desteklediği vekil güçlere karşı nasıl kararlı adımlar atıyorsak, Husilere karşı da aynı şekilde harekete geçeceğiz. ABD ve diğer müttefiklerimiz, Husileri yalnızca deniz taşımacılığı için değil, küresel düzen için de bir tehdit olarak görüyor” dedi.

Bu açıklama, İsrail ile İran destekli gruplar arasında süregelen gerginliği daha da derinleştirdi. Uzmanlar, bölgede yeni çatışmaların patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

Füze Saldırısına Misilleme

Netanyahu’nun açıklamaları, Yemen’deki Husilerin 19 Aralık’ta İsrail’in Yafa kentindeki iki askeri hedefe “Filistin 2” tipi balistik füzelerle düzenlediği saldırının ardından geldi. Husilerin füze saldırıları, İsrail ordusunu harekete geçirdi.

İsrail ordusu, Yemen’deki Husi hedeflerine yönelik hava operasyonları başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri, 14 savaş uçağıyla 5 stratejik noktaya bombardıman düzenledi.

İsrail ordu radyosu, füze saldırıları sonucu Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir okulun zarar gördüğünü bildirdi. Bu saldırılar, İsrail’de güvenlik kaygılarını artırırken, Husilere karşı sert tedbirlerin alınacağı mesajını verdi.

Bölgesel Gerilim Tırmanıyor

Netanyahu’nun açıklamaları, Ortadoğu’daki gerilimi daha da tırmandırırken, uluslararası toplumda endişelere yol açtı. ABD ve Avrupa ülkeleri, Husilerin deniz taşımacılığına yönelik tehditleri konusunda alarm durumuna geçti.

Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki stratejik geçiş yollarını tehdit ederek küresel ticaretin güvenliğini riske atıyor. Netanyahu, bu tehdide karşı yalnızca İsrail’in değil, tüm Batı ittifakının kararlılıkla hareket edeceğini vurguladı.

İran ve İsrail Arasındaki Gölge Savaşı

Netanyahu’nun Husi milislerine karşı başlatmayı planladığı harekât, İran ve İsrail arasındaki gerilimin bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. İran’ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla yürüttüğü politikalar, İsrail’in askeri operasyonlarını tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

İran destekli Husiler, son dönemde İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını bahane ederek füze saldırılarını artırmıştı. Bu saldırılar, İran ve İsrail’in doğrudan bir çatışmaya sürüklenme riskini daha da yükseltti.

Uluslararası Tepkiler

Netanyahu’nun açıklamaları uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, Husilerin faaliyetlerini küresel güvenlik için bir tehdit olarak değerlendirerek İsrail’in yanında olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler ise taraflara itidal çağrısı yaparak, çatışmaların daha geniş bir bölgesel krize dönüşmemesi için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Sonuç: Ortadoğu’da Yeni Kriz Kapıda

İsrail’in Husi milislerine yönelik başlatmayı planladığı operasyon, Ortadoğu’daki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. Ancak bu adım, bölgesel istikrarsızlığı artırarak yeni çatışmalara kapı aralayabilir. Netanyahu’nun açıklamaları, İran ve İsrail arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, uluslararası toplumun diplomatik çözümler üzerinde yoğunlaşması gerektiği mesajını veriyor.