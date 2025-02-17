İsrail-ABD İttifakı: Netanyahu, Tarihi Fırsatı Değerlendiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimiyle tarihte benzeri görülmemiş bir fırsat yakaladıklarını belirtti. Netanyahu, bu stratejik işbirliğinin İsrail’in güvenliği açısından kritik bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Kabine toplantısında yaptığı konuşmada Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail ziyaretine dikkat çekerek, Trump yönetimiyle kurdukları ilişkilerin önceki dönemlere kıyasla çok daha güçlü olduğunu ifade etti. ABD ile yürütülen ortak çalışmaların İsrail’in geleceğini şekillendirecek büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

ABD ile Güçlü İşbirliği

Netanyahu, iki ülke arasındaki işbirliğinin hiç olmadığı kadar sağlam temellere dayandığını dile getirerek, “İsrail’in kuruluşundan bu yana böyle bir ortaklık görmedik. Mevcut tehditleri bertaraf ederken aynı zamanda tahmin dahi edemeyeceğimiz fırsatlar doğuracak bir sürecin içindeyiz” dedi.

İsrail Başbakanı, Hamas’a yönelik mücadelede ABD ile tam bir koordinasyon içinde hareket ettiklerini belirtti. “Hedefimiz, esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın bölgeden temizlenmesi ve Gazze’nin bir daha İsrail’e tehdit oluşturmamasıdır” ifadelerini kullandı. Netanyahu, Washington yönetimiyle yürütülen görüşmelerin İsrail’in ulusal güvenlik stratejisini güçlendirmek için hayati önem taşıdığını söyledi.

Bölgesel Dinamikler ve İsrail’in Stratejik Hedefleri

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze konusundaki tutumunun kendisini şaşırtmadığını belirtti. “Başkan Trump’ın bölgeye dair görüşlerini uzun süredir biliyoruz ve bu konularda önceden fikir alışverişinde bulunduk” dedi. Netanyahu, ABD ile ortak stratejileri sayesinde İsrail’in tehditleri bertaraf etme konusunda daha güçlü bir konuma geldiğini vurguladı.

Ayrıca, Gazze’deki duruma dair tüm ayrıntıları açıklayamayacağını belirten Netanyahu, bu sürecin diplomatik ve askeri boyutları olduğunu dile getirdi. İsrail’in bölgesel politikalarının uzun vadeli güvenlik stratejisi çerçevesinde şekillendiğini ifade eden Başbakan, ABD’nin desteğiyle İsrail’in askeri kapasitesinin daha da güçlendiğini söyledi.

Ortadoğu’daki Yeni Dengeler

Netanyahu, İsrail’in savunma stratejisini ABD ile eşgüdüm halinde ilerletmeye devam edeceklerini belirtti. İsrail’in geleceği için ABD ile işbirliği yapmanın önemine vurgu yaparak, “Tüm büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için bu ortaklığı sürdürmek zorundayız” dedi.

ABD yönetimiyle yürütülen bu yakın işbirliği, İsrail’in bölgedeki etkinliğini artırırken, aynı zamanda Filistin meselesi ve Gazze üzerindeki stratejik hamleleri de şekillendiriyor. Netanyahu, bu işbirliğinin İsrail’in çıkarlarına hizmet edeceğini ve ülkenin güvenliğini sağlamlaştıracağını ifade etti.

Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmaması durumunda “cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı” konusunda da ABD ile ortak bir strateji içinde olduklarını dile getirdi.

İsrail’in ABD ile olan bu yakın ilişkisi, bölgedeki dengeleri önemli ölçüde etkileyebilecek bir süreç olarak değerlendiriliyor. Netanyahu, bu tarihi fırsatın İsrail’in geleceği açısından belirleyici olacağını vurgularken, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini belirtti.