Netanyahu, İran’a Misilleme İçin Hedefleri Onayladı, Gözler Askeri Operasyonda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısına karşılık olarak yapılacak misilleme operasyonu için hedefleri onayladı. İsrail’in bu misilleme operasyonunda hangi hedefleri vuracağı konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Özellikle askeri tesislerin mi yoksa farklı stratejik noktaların mı vurulacağı merak ediliyor. Bu karar, İsrail-İran arasındaki gerginliği daha da artıracak gibi görünüyor.

İran’ın Füze Saldırısı ve İsrail’in Misilleme Kararı

İran, Ekim ayı başında İsrail’e geniş çaplı bir füze saldırısı düzenledi. Bu saldırının ardından İsrail, yanıt olarak bir misilleme operasyonu planlamaya başladı. Başbakan Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve diğer yetkililerin çağrılarına kulak vererek, İran’a yönelik misilleme için belirlenen hedeflere onay verdi. Ancak bu hedeflerin tam olarak ne olduğu konusunda net bir açıklama yapılmadı.

İsrail, İran’ın nükleer tesislerine veya enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenlemeyi düşünürken, ABD’den gelen uyarılar İsrail’in bu konuda temkinli olmasına yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı’nın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırının gerçekleştiği 1 Ekim tarihinden beri İran’a “kesin ve ölümcül” bir yanıt verileceği konusunda kararlı açıklamalarda bulundu. Gallant, İran’ın askeri hedeflerine yapılacak bir saldırının hem İsrail'in hem de bölgedeki güvenliğin korunması için zorunlu olduğunu savundu.

Gallant’ın açıklamaları, İsrail kamuoyunda da yankı buldu ve İran’a yönelik bir askeri operasyonun kaçınılmaz olduğu görüşü hâkim olmaya başladı. Ancak bu operasyonun tam olarak ne zaman gerçekleştirileceği ve hangi hedeflerin vurulacağı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Nükleer Tesisler Hedef Olacak mı?

İsrailli yetkililer, İran’ın nükleer tesisleri ve enerji altyapısının vurulması gerektiği konusunda çağrılarda bulundu. Ancak bu noktada devreye giren ABD, İsrail’in bu tür stratejik hedeflere saldırmaktan kaçınması gerektiğini belirtti. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu’ya yalnızca askeri hedeflere odaklanması gerektiğini iletti.

ABD yönetimi, İran’ın petrol ve nükleer altyapısına yapılacak bir saldırının bölgedeki gerilimi daha da artıracağından endişe ediyor. Biden, İsrail’in özellikle nükleer hedeflerden uzak durması gerektiğini belirtse de, İsrail tarafı nihai kararın ulusal çıkarlar doğrultusunda verileceğini vurguladı.

Netanyahu’nun Onayı ve ABD-İsrail İlişkileri

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABC News’e konuşan bir İsrailli yetkilinin açıklamasına göre, İran’a yönelik misilleme operasyonuna onay verdi. Ancak, hangi hedeflerin vurulacağı konusunda detay verilmedi. İsrail’in özellikle askeri tesislere mi, yoksa enerji altyapısına mı saldıracağı sorusu cevapsız kaldı.

ABD’nin İran’a yapılacak misilleme konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, İsrail yetkilileri, ABD ile yakın işbirliği içinde olacaklarını, ancak nihai kararların İsrail’in çıkarları doğrultusunda alınacağını açıkladı. Bu da, İsrail’in operasyonu sırasında ABD’nin bazı taleplerini göz ardı edebileceğini gösteriyor.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

İsrail ile İran arasında yaşanan bu son gelişmeler, Orta Doğu’daki gerilimi yeniden tırmandırdı. İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısı, bölgede yeni bir çatışma dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor. İsrail’in İran’a yönelik yapacağı misilleme operasyonu, bölgedeki dengeleri değiştirebilir ve uluslararası toplumu harekete geçirebilir.

Bölgedeki diğer ülkeler de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı İsrail’in tutumunu destekliyor, ancak bölgesel bir savaşın patlak vermesinden de endişe duyuyorlar.

Sonuç: İsrail ve İran Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’a yönelik misilleme operasyonu için onay vermesi, Orta Doğu’da yeni bir çatışma riskini beraberinde getiriyor. Özellikle hangi hedeflerin vurulacağı konusu belirsizliğini korurken, ABD’nin İsrail’e yaptığı uyarılar da dikkat çekiyor. İsrail’in ulusal çıkarlarına göre karar vereceğini açıklaması, operasyonun kapsamının ne olacağını daha da merak konusu haline getiriyor.