Rusya'nın başkenti Moskova, son derece koordine edilmiş bir terör saldırısının hedefi oldu ve şimdi acı içinde. Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall'da gerçekleşen saldırıda ölenlerin sayısının 115'e yükseldiğini duyurdu.

Saldırının ayrıntıları oldukça korkutucu: silahlı saldırganlar, konser salonunda bulunan masum insanlara otomatik silahlarla ateş açtılar. Saldırı sırasında yaşanan kaos, salonun çatısında yangın çıkmasına neden oldu ve çatının çökmesine yol açtı.

Rus hükümeti, saldırı sonrası güvenliği artırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Hafta sonu boyunca tüm halka açık etkinlikler iptal edildi ve terörle mücadele için özel bir görev gücü oluşturuldu.

Kremlin yetkilileri, FSB'nin saldırıya karışan 11 kişiyi, aralarında 4 teröristin de bulunduğu şekilde yakaladığını bildirdi. Ancak, bu saldırının ardındaki nedenler ve detaylar hala net değil.

Moskova'daki bu korkunç olay, sadece Rusya'nın değil, tüm dünyanın güvenliği için bir uyarı niteliği taşıyor. Terörün her türlüsüne karşı birlik olma zamanı geldi.