Mısır’dan ABD’ye Net Mesaj: Gazze Planı Kabul Edilemez

Mısır, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planına sert bir dille karşı çıkarak, bölgede kalıcı barışın ancak bağımsız bir Filistin devletiyle sağlanabileceğini vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Batı Şeria ve Gazze’nin tamamında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Mısır’dan Kararlı Tavır: Filistin’in Hakları Korunmalı

Mısır, Kahire’de düzenlenen “İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak Toplantısı”nda Filistin halkının haklarını savunan net bir duruş sergiledi. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati’nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag katıldı. 35'ten fazla ülke ve uluslararası kuruluşun temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda, Gazze’nin geleceği ve iki devletli çözümün gerekliliği ele alındı.

Açılış konuşmasında Abdulati, Mısır’ın Filistin meselesine olan bağlılığını yineleyerek, “Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılması asla kabul edilemez. Uluslararası toplumun ve Arap dünyasının bu adaletsizliğe karşı durması şarttır” ifadelerini kullandı. Mısır’ın, Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Abdulati, Gazze’nin yeniden imarı için kapsamlı bir strateji geliştirdiklerini ve bu sürecin uzun vadeli bir plan çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

UNRWA ve Filistin’e Destek Çağrısı

Konferansta söz alan UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA’nın Filistin halkına temel hizmetleri sunmada hayati bir rol oynadığını belirtti. İsrail’in UNRWA’ya yönelik kısıtlamalarının Filistin halkının yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını ifade eden Lazzarini, insani yardımların kesintisiz devam etmesi için uluslararası desteğin şart olduğunu söyledi.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ise Gazze’de ateşkesin sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini ve insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Kaag, “Gazze’de yaşanan insani kriz, sadece bölge halkını değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir meseledir” dedi.

İsrail’in Politikaları Kınandı

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İsrail’in UNRWA’nın çalışmalarını engellemesini şiddetle kınadıklarını ve Filistin halkına yönelik baskıların derhal sona ermesi gerektiğini belirtti. “İsrail’in UNRWA’ya yönelik saldırıları, Filistin halkının yaşam koşullarını daha da kötüleştirmektedir. Biz, bu tür uygulamaları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki barışın sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, Trump yönetiminin Gazze planının Mısır tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını net bir şekilde ifade etti. “Barış, Filistin halkının haklarının korunmasıyla mümkündür. Kalıcı bir çözüm için iki devletli modelden başka bir seçenek yoktur” dedi.

Suudi Arabistan ve Küresel Çözüm Arayışı

Eylül 2024’te Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan “İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak”ın toplantıları hız kesmeden devam ediyor. İlk toplantısı Ekim ayında Riyad’da gerçekleştirilen ittifak, Filistin meselesine yönelik uluslararası desteği artırmayı hedefliyor. Mısır, bu ittifakın önemli bir parçası olarak, bölgedeki barış çabalarına liderlik etmeye devam ediyor.

Mısır’ın Trump yönetimine karşı net bir şekilde tavır koyması, bölgede diplomatik dengeleri değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Kahire yönetimi, iki devletli çözüm dışında sunulan tüm alternatifleri reddederken, uluslararası toplumun da bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini vurguluyor.