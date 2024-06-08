Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılımıyla 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor. Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezinde, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirilecek olan sınav, adayların yükseköğretim kurumlarına yerleşebilmesi için büyük bir öneme sahip.

İlk Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 milyon 120 bin 878 adayın katılımıyla yapılacak. Bu oturumda, adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört testte toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre tanınacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda gerçekleştirilirken, 438 bin 684 kişi sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için görev yapacak.

İkinci Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. AYT'de adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumlu olacak. Her bir testte 40 soru yer alacak ve adaylara toplam 180 dakika süre verilecek. Bu oturumda da 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon kullanılacak, 282 bin 812 kişi görev alacak.

Üçüncü Oturum: Yabancı Dil Testi (YDT)

Aynı gün saat 15.45'te başlayacak olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT), İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde yapılacak. İngilizce için 222 bin 473, Arapça için 5 bin 913, Almanca için 3 bin, Fransızca için 1206 ve Rusça için 797 adayın katılacağı bu oturumda, adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre verilecek. YDT, 1028 bina ve 11 bin 44 salonda gerçekleştirilecek ve sınavda 36 bin 46 kişi görev yapacak.

Engelli Adaylar için Özel Düzenlemeler

Engelli adaylar için de özel düzenlemeler yapıldı. TYT’ye 12 bin 848, AYT’ye 8 bin 334 ve YDT’ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için sınavın üç oturumunda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak. Bu adaylar için tekli ve toplu salonlar oluşturularak sınavın rahat ve erişilebilir bir ortamda yapılması sağlanacak.

Genç Milliler Zagreb'de Ter Döküyor

ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb'de bulunan genç milli futbolcuların sınava girebilmeleri için de özel bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, kadroda yer alan 23 futbolcu Zagreb'de kendileri için hazırlanan özel salonda sınava girecek. Bu futbolcular arasında Galatasaray’dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe’den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş’tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyaspor’dan Kağan Arıcan, Altınordu’dan Ege Arslan ve EMS Yapı Sivasspor’dan Muhammed Sinan Kaya bulunuyor.

Adaylara Önemli Hatırlatmalar

Sınav güvenliği ve düzeni açısından adayların, sınavdan 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ve fotoğraflı nüfus cüzdanlarının mutlaka yanlarında bulunması şart. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağduriyet yaşamamaları için nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları önemle belirtiliyor. Sınav günü kimliğini kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri, sınav merkezlerindeki il ve ilçelerde belirli saatlerde açık tutulacak.

2024-YKS’ye başvuran en genç aday 15 yaşında, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Bu geniş yaş aralığı, sınavın toplumun her kesiminden insanı ilgilendirdiğini gösteriyor.