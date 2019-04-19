Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir 2020 Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na katılmaya hak kazandı

"Olimpiyatlar küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir şeydi." diyen milli yüzücü Öğretir, hedefinin finalde yüzmek olduğunu söyledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmelerinde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle hem olimpiyat A barajını geçen hem de Türkiye rekoru kıran Bursalı yüzücü, 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

Başarılı sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda hedefinin yarı final ve final olduğunu belirtti. Özellikle 2024'te kürsüye çıkmanın en büyük hedefi olduğunun altını çizdi.