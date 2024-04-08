İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, 27 Nisan'da düzenlenecek seçimli olağanüstü kurultayda yeniden aday olmayacağını duyurdu. Akşener, 30 yıllık siyasi tecrübesi boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını odak noktası haline getirdiğini belirtti. Her kararının ve duruşunun sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Akşener, başkalarından beklenti içinde olmaksızın bedeller ödediğini ve bu tercihlerinden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ifade etti.

Partisinin yetkili kurullarının aldığı karar doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine bağımsız olarak katılma tercihini hatırlatan Akşener, bu kararın, Türkiye'de giderek yerleşen siyasi kutuplaşmanın etkisinden kurtulmak ve millete rekabetin olmadığı bir siyaset anlayışından çıkış sağlamak amacıyla ilkesel bir adım olduğunu dile getirdi.

Kararlarını alırken olası zorlukların ve karşılaşabilecekleri negatif sonuçların bilincinde olduklarını belirten Akşener, açıklamasında şunları ekledi: "Karşılaşacağımız her türlü zorluğun, haksız propagandaların ve satın alınmış iradelerle yapılan saldırıların farkındaydık. Potansiyel olarak olumsuz seçim sonuçlarıyla yüzleşmenin ve bir bedel ödemenin gerekebileceğinin de bilincindeydik. Bu süreçte sonuçların şahsımıza ait olduğunu her fırsatta vurguladık. Şahsen, seçim sonuçları doğrultusunda ödediğimiz bedele razıyım."

Milletin, devletin ve ülkenin iyiliği için her türlü bedeli ödemeye devam edeceğini dile getiren Akşener, "Bu bağlamda, seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yapacağımız ve 2028'e giden yol haritamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Kurultayımızın partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."