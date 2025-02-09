Mehmet Uçum: "Terörle Pazarlık Yapılamaz, Yok Edilmelidir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. "Terörsüz Türkiye" hedefinin net olduğunu vurgulayan Uçum, hem iç hem de dış odakların bu süreci baltalamaya çalıştığını belirtti.

"Terör, Sonuç Değil, Sebeptir!"

Mehmet Uçum, terörün yalnızca bir sonuç olmadığını, aksine emperyalist güçlerin stratejik bir aracı olarak kullanıldığını ifade etti. "Terör, yalnızca bir tepki veya sonuç değildir; aksine sistematik bir şekilde planlanarak uygulanan bir stratejidir. Türkiye’nin bütünlüğüne kasteden bu yapıların kökünün kazınması için kararlıyız" dedi.

Uçum, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışan kesimlere de sert tepki göstererek, "Terörün meşrulaştırılması ve toplumda bunun bir hak mücadelesi gibi sunulması kabul edilemez. On binlerce vatandaşımızı kaybettik, bu yüzden terörün ortadan kaldırılması için taviz verilemez" ifadelerini kullandı.

"Terörle Pazarlık Olmaz!"

Başdanışman Uçum, Türkiye’nin terörle mücadelesinde hiçbir pazarlığa izin verilmeyeceğini belirtti. "Terörle mücadelede geri adım atılamaz. Terörün tamamen bitirilmesi için hiçbir şarta bağlı olmayan bir kararlılık gerekir. Silahlar teslim edilecek ya da teröristler silahlarıyla birlikte yok edilecektir" dedi.

Terörü destekleyen iç ve dış unsurların bu süreçte çeşitli manipülasyonlarla Türkiye’yi zayıflatmaya çalıştığını ifade eden Uçum, bu tür girişimlerin boşa çıkacağını belirtti. "Bu mücadelede herhangi bir komisyon arayışı veya uzlaşma çabası olamaz. Toplumun büyük bir çoğunluğu, terörün bitmesini istiyor. Kim bu süreci engellemek isterse, terör destekçisi olarak anılacaktır" diyerek sert bir açıklamada bulundu.

"Milli Devlet Yapımız Güçlenecek"

Terörün ortadan kaldırılmasının Türkiye’nin üniter yapısını ve demokrasisini daha da güçlendireceğini ifade eden Uçum, "Terörün tasfiye edilmesiyle, etnik köken fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörle mücadeledeki kararlılığına da değinen Uçum, "Sayın Erdoğan ve Bahçeli’nin vurguladığı gibi, bu ülkede teröristlerin barınmasına izin verilmeyecek. Terör örgütlerine destek verenler de hukuk önünde hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Terörsüz bir Türkiye’nin daha güçlü bir devlet yapısını beraberinde getireceğini söyleyen Mehmet Uçum, bu hedef doğrultusunda atılan her adımın Türkiye’yi ileri taşıyacağını belirtti.