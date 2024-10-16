"Malatya'da Deprem Korkusu: 5,9 Büyüklüğünde Sarsıntı Çevre İllerde Hissedildi"

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli panik yarattı. Depremin ardından bölgedeki AFAD ve ilgili kurumlar hızla saha çalışmalarına başladı. Depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, yerin 10,07 kilometre derinliğinde sarsıldı. Deprem, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ ve çevre illerde de hissedilerek geniş bir coğrafyada etkisini gösterdi.

Deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da birer binada hasar meydana geldiğini, ancak sevindirici bir şekilde can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu. Depremden etkilenen bölgelerde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplamda 374 ihbar geldiği, bunların çoğunluğunun bilgi amaçlı olduğu bildirildi. Yerlikaya, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, afetlerle ilgili daha fazla tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise NTV’ye bağlanarak yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar ciddi bir yıkım ya da can kaybı bildirilmediğini belirtti. Ancak deprem sonrasında bazı vatandaşların panik yaşadığı gözlendi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de benzer bir açıklama yaparak, kent genelinde ciddi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ancak saha taramalarının sürdüğünü ifade etti.

Malatya Fayı ve Potansiyel Tehlike

Malatya Fayı, son yıllarda deprem uzmanları tarafından yakından incelenen önemli fay hatlarından biri olarak biliniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in araştırmalarına göre, bu fayın potansiyel olarak 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği belirtiliyor. 200 kilometre uzunluğunda olan Malatya Fayı, 3 ana segmentten oluşuyor ve her bir segmentin kırılması halinde büyük bir deprem meydana gelebileceği vurgulanıyor.

Son olarak 2024 yılı başlarında detaylı incelenen bu fay, 3 bin yıldır kırılmamış olmasıyla dikkat çekiyor. Bu durum, Malatya ve çevresindeki yerleşim yerleri için büyük bir risk oluşturuyor. Deprem bilimciler, Malatya Fayı'nın aktif bir fay olduğunu ve ilerleyen yıllarda ciddi bir deprem yaratma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, bölgede yapı denetimlerinin sıkı tutulması ve afet yönetimi planlarının gözden geçirilmesi önem arz ediyor.

Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Depremden hemen sonra bölgede AFAD ve ilgili kurumların başlattığı saha tarama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de kapsamlı incelemeler yaparak hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk, deprem sonrasında yaşanan sarsıntının yarattığı endişe nedeniyle evlerine geri dönmekte temkinli davranıyor. AFAD ekipleri, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları uyararak, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Deprem Sonrası Toplumsal Dayanışma

Deprem sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden toplumsal dayanışma çağrıları yapıldı. Vatandaşlar, ihtiyaç sahibi bölgeler için yardım kampanyaları başlatarak desteklerini gösterdiler. Ayrıca, uzmanlar deprem sonrası psikolojik desteğin de önemli olduğuna dikkat çekiyor ve depremzede vatandaşlara bu konuda rehberlik hizmetlerinin sunulması gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, Malatya ve çevre illerde yaşanan bu deprem, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını bir kez daha hatırlatıyor. Uzmanlar, halkı olası büyük depremlere karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor ve yapı denetimlerinin sıkılaştırılması gerektiğinin altını çiziyor.