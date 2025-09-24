Violet Affleck, Birleşmiş Milletler'de Maske Kullanımını Destekledi

Hollywood'un tanınmış isimleri Jennifer Garner ve Ben Affleck'in 19 yaşındaki kızı Violet Affleck, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen bir oturumda önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Affleck, Covid-19 pandemisinin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirerek, maske kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

BM Oturumunda Maske ve Sağlık Vurgusu

2005-2018 yılları arasında evli kalan Garner ve Affleck'in büyük kızı Violet, "Sağlıklı Kapalı Alanlarda Hava: Harekete Geçmek İçin Küresel Çağrı" başlıklı oturumda sahne aldı. Konuşmasında, Covid-19'un getirdiği değişimlerin yanı sıra, hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla maske ve diğer koruyucu önlemlerin önemini vurguladı. Affleck, "Çocukların gözlerine bakarak, 'Sizi nasıl koruyacağımızı biliyorduk ama yapmadık' demek en büyük ihmalkarlıktır" ifadelerini kullandı.

Yale Üniversitesi'nde Eğitimine Devam Ediyor

Yale Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Violet Affleck, sürekli maske takmanın gerekliliğini dile getirerek, "Yetişkinler için, 'normale dönüş'ün acımasız ritmi, hava yoluyla bulaşmanın yaygınlığını ve uzun süreli COVID tehdidini görmezden gelme şeklinde kendini gösteriyor" dedi. Özellikle hastane ve poliklinik gibi sağlık kurumlarında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunan Affleck, bu konuda bir çağrıda bulunduğunu daha önce de belirtmişti.

Violet Affleck'in bu konuşması, gençlerin Covid-19 pandemisi sürecindeki görüşlerini ve sağlık konusundaki duyarlılıklarını yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl, bu tür önlemlerin alınmasının gerekliliğine dair yaptığı vurgularla dikkat çeken Affleck, toplum sağlığını koruma çabasını sürdürmeye devam ediyor.