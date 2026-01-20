Dolar
Ünlü Manken Deniz Akkaya Hakkında Tutuklama İddialarına Yanıt Verdi

Ünlü Manken Deniz Akkaya Hakkında Tutuklama İddialarına Yanıt Verdi

14
Ünlü Manken Deniz Akkaya Hakkında Tutuklama İddialarına Yanıt Verdi
Okunma Süresi: 2 dk

Deniz Akkaya'nın ünlü sunucu Seda Akgül ile yaşadığı hukuki mücadele, geçtiğimiz günlerde magazin gündeminde önemli bir yer edindi. İddialara göre, Seda Akgül'e yönelik koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Akkaya, 3 gün süreyle zorlama hapsine mahkûm edilerek cezaevine gönderildi. Ancak bu iddialara Akkaya'dan hızlı bir yanıt geldi.

Seda Akgül ve Deniz Akkaya Arasındaki Hukuk Mücadelesi

Geçtiğimiz dönemlerde, Seda Akgül, Deniz Akkaya'nın kendisine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret, aşağılama ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlarını gerekçe göstererek yargıya başvurdu. Akgül, bu süreçte Deniz Akkaya aleyhine 2 ay süreyle tedbir kararı aldı. Ancak, Akgül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Akkaya'nın mahkeme kararına rağmen hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarına devam ettiği iddia edildi.

Tutuklama İddialarının Ardından Gelen Tepki

Deniz Akkaya'nın 3 gün süreyle zorlama hapsine çarptırıldığı ve Balıkesir'deki Burhaniye Cezaevi'ne gönderildiği yönündeki haberler, kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı. Ancak, bu iddiaların ardından Akkaya, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak durumu yalanladı. İstanbul'da bulunduğunu ve Belgrad Ormanı'nda koşu yaptıktan sonra videoyu İstinye'den çektiğini belirten Akkaya, tutuklandığına dair iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Magazin dünyasında hızla yayılan bu olay, iki ünlü isim arasındaki gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. Hukuki süreçlerin nasıl gelişeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Deniz Akkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, bu tür iddialara karşı kendini savunma çabası olarak değerlendiriliyor.

#Cezaevi
#Deniz Akkaya
#Tutuklandı
#Deniz Akkaya Tutuklandı
