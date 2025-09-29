Jennifer Lopez'den Ben Affleck İtirafı: 'Boşanmak Başıma Gelen En İyi Şeydi'

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile olan ilişkisi ve boşanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2022 yılında Affleck ile ikinci kez evlenip 2024'te yeniden boşanan Lopez, boşanmanın kendisi için olumlu bir deneyim olduğunu ifade etti. Ünlü şarkıcının, "Ayrılmak başıma gelen en iyi şey" sözleri, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı.

Jennifer Lopez'in Boşanma Süreci

56 yaşındaki sanatçı, CBS'te yayınlanan Sunday Morning programına katılarak, boşanma sürecinin kendisi üzerinde yarattığı etkiye dair samimi açıklamalarda bulundu. Lopez, ayrılığın kendisini değiştirdiğini ve "İhtiyaç duyduğum şekilde büyümeme yardımcı oldu" dedi. 2024 yılına gelindiğinde, Lopez, Ben Affleck'e 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

Zor Zamanlar ve İş Hayatı

Jennifer Lopez, boşanmalarının ardından geçirdiği zor zamanlara da değindi. Affleck ile aynı projede çalışmak zorunda kalmanın, duygusal baskı oluşturduğunu belirtti. Lopez, "Gerçekten zor bir dönemdi" diyerek, birlikte çalışmanın getirdiği zorlukları samimiyetle paylaştı. Lopez, 'Örümcek Kadının Öpücüğü' filminde başrolde yer alırken, Affleck’in de yapımcı olarak projeye katkı sağladığını kaydetti.

Yaz Tatili ve Kişisel Gelişim

Ayrılığın ardından geçen sürede kendisini yeniden keşfettiğini ifade eden Lopez, "Bir buçuk yıl öncesine göre artık farklı bir insanım" dedi. 2024 yazını "muhtemelen geçirdiğim en iyi yaz" olarak tanımlayan Lopez, bu dönemde eğlencenin tadını çıkardığını ve hayatına dair daha fazla mutluluk hissettiğini belirtti. Sanatçı, bu süreçte kendisiyle daha barışık bir hale geldiğini vurguladı.

Eski Eşine Teşekkür

Jennifer Lopez, eski eşi Ben Affleck ile olan ilişkisi hakkında minnettarlıkla konuştu. Broadway müzikali 'Örümcek Kadının Öpücüğü'nün sinema uyarlamasına yaptığı katkılardan bahsederken, Affleck’in bu projedeki rolünü önemseyerek, "O ve şirketi olmasaydı film çekilemezdi" dedi. Bu ifadeler, Lopez’in boşanmanın ardından bile Affleck’e duyduğu saygıyı gösteriyor.