Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un Boşanma Sürecinde Şok Gelişme

Ünlü manken ve sunucu Güzide Duran, iş adamı Adnan Aksoy ile sürdürdüğü boşanma sürecinde yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Duran, boşanma davası kapsamında yaşadığı sıkıntılarla gündeme gelirken, çocuklarıyla olan ilişkisi de sorunlu bir hal aldı. Geçtiğimiz günlerde İtalya'nın Roma kentine giden Duran, burada beklemediği bir durumla karşılaştı.

Boşanma Süreci ve Aşk İddiaları

Güzide Duran ve Adnan Aksoy, 2007 yılında başlayan ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, iki çocuk sahibi olmanın yanı sıra, geçen yıl karşılıklı olarak boşanma davası açarak hukuk mücadelesine girmişti. Duran'ın adı daha önce Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Burak ile anılmış, ancak bu iddiaları yalanlamıştı. Şu anki ilişkisi ise Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile devam ediyor. Duran’ın Orman'dan evlenme teklifi aldığı öne sürülürken, boşanmanın getirdiği zorlukları da dile getirdiği biliniyor.

Roma'ya Gidiş ve Çocuklarla Görüşme Sorunu

Boşanma sürecinin getirdiği gerginlikler, Duran'ın çocuklarıyla olan ilişkisini olumsuz etkiledi. Aylardır çocuklarıyla görüşemeyen Duran, onları görmek amacıyla Roma’ya gitme kararı aldı. Ancak, iddialara göre çocuklar anneleriyle görüşmek istemediklerini ifade ederek kapıyı açmadı. Bu durum, Adnan Aksoy’a iletildiğinde aralarında ciddi bir gerginlik yaşandı ve olayın büyümesi ile birlikte çevredeki sakinler durumu polise bildirdi.

Polis Müdahalesi ve Uzaklaştırma Kararı

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine müdahale etti. Adnan Aksoy’un başvurusu üzerine, Güzide Duran hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı alındı. Bu karar, taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiğini ve her iki tarafın da yasal haklarını kullanabileceğini gösteriyor. Duran, sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, boşanma davasının sonuçlanması için gerekli adımları atmaya devam edecek.