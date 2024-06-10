Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Erken Seçim Çağrısı, Parlamento Feshedildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin aşırı sağ partiler karşısında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısında bulundu. Macron, 30 Haziran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrı yapacağını açıkladı.

Macron, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının hükümeti için iyi bir sonuç olmadığını belirterek, "Ulusal Meclisi feshediyorum. Erken seçim çağrısı yapmaya karar verdim. 30 Haziran'dan itibaren yeni parlamento seçimleri için çağrıda bulunacağım." dedi. Bu karar, Macron'un partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilere karşı ciddi bir yenilgi almasının ardından geldi.

Avrupa Parlamentosu Seçimleri'nde Fransa'da aşırı sağ partiler toplamda %37,5 oranında oy aldı. Seçim yasaklarının kalkmasıyla saat 20.00 itibarıyla açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Jordan Bardella'nın liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin listesi %32 oyla birinci çıktı. Bu sonuç, Fransa'da aşırı sağın güçlü bir destek bulduğunu ve Macron'un partisinin karşılaştığı zorlukları açıkça ortaya koydu.

Macron'un partisi Rönesans Paris, Valérie Hayer'in liderliğinde oyların %15,2'sini aldı. Bu, Macron'un partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde önemli bir gerileme yaşadığını gösterdi. Raphael Glucksmann'ın liderliğindeki Sosyalist Partisi listesi ise %14 ile seçimlerde ikinci sırada yer aldı.

Manon Aubry'nin liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa listesi %8,3 oy oranıyla dördüncü, aşırı sağcı Marion Le Pen'in yürüttüğü Yeniden Fetih Harekatı listesi %5,1 ile beşinci oldu. Seçmenlerin %52'sinin oy kullandığı seçimlerde aşırı sağın toplam oyu %37,5 oldu. Bu sonuçlar, Fransa'da siyasi dengeyi değiştirecek nitelikte önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin aldığı düşük oy oranı, hükümetin politikalarına yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşanan bu sonuçlar, Macron'un liderliğine karşı güven kaybının bir işareti olarak yorumlanıyor. Macron'un erken seçim çağrısı yapmasının arkasında, bu güven kaybını telafi etmek ve hükümetine yeni bir destek arayışı bulunuyor.

Macron'un erken seçim çağrısı, Fransa siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Aşırı sağın yükselişi, geleneksel partilerin yeniden toparlanma çabaları ve Macron'un liderlik mücadelesi, önümüzdeki dönemde Fransa'nın siyasi manzarasını şekillendirecek önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Macron'un erken seçim kararı, Fransa'da siyasi belirsizlikleri artırsa da, aynı zamanda yeni fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor.

Yeni parlamento seçimleri için yapılan bu çağrı, Macron'un siyasi geleceğini yeniden şekillendirme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde alınan kötü sonuçların ardından, Macron'un liderliği altındaki hükümetin yeni stratejiler geliştirmesi ve seçmenlerin güvenini yeniden kazanması gerektiği açıkça görülüyor.

Sonuç olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin aldığı kötü sonuçların ardından parlamentoyu feshederek erken seçim çağrısında bulundu. Bu karar, Fransa'nın siyasi manzarasında önemli değişiklikler yaratabilir ve Macron'un liderlik mücadelesinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir.