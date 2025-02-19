Kuruluş Osman’da İntikam Ateşi Yanıyor: Osman Bey’in Acı Kaybı ve Büyük Hesaplaşma

ATV ekranlarında altı sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Kuruluş Osman, heyecan dolu 181. bölümüyle 19 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de seyircisiyle buluşacak. Geçtiğimiz bölümde Bala Hatun’un Begüm tarafından yakılarak şehit edilmesi, izleyicilerde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Yeni bölüm, Osman Bey’in bu kaybın ardından atacağı adımlar ve intikam mücadelesiyle nefesleri kesecek.

Osman Bey’in Yasını İntikam Ateşi Sardı

Bala Hatun’un hain bir saldırıyla şehit edilmesi, Osman Bey’in hayatında derin bir boşluk yarattı. Eşini kaybetmenin acısıyla yıkılan Osman Bey, artık tek amacının Bala Hatun’un intikamını almak olduğunu dile getiriyor. Öfkeyle dolan Osman Bey, bu uğurda kimseye acımayacağını ve adaletin yerini bulması için her şeyi göze alacağını belirtiyor.

Begüm ve İlbay’ın Kaçışı Başlıyor

Osman Bey, kulübeyi ateşe vererek Bala Hatun’un ölümüne neden olan kişinin Begüm Hatun olduğunu öğrenir. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Osman Bey, hem Begüm’ün hem de ona yardım eden İlbay’ın peşine düşer. İkilinin Osman Bey’in gazabından kaçıp kaçamayacağı, bölümün en kritik noktalarından biri olacak.

“Şehitlerin öcü için, hürriyet için, Hakk'ın adı için saldırın!”

Kuruluş Osman 181. Bölüm 2. Fragman

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de!#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/PlXRfetDN5 — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) February 17, 2025

Kayı Obasında Yas Hakim

Bala Hatun’un kaybı, sadece Osman Bey’i değil, tüm Kayı Obası’nı yasa boğar. Ana acısını yüreklerinde hisseden çocukları Alaeddin, Fatma ve Orhan, bu kayıpla başa çıkmaya çalışırken, obanın kadınları ve beyleri de derin bir kedere bürünür. Söğüt’te Bala Hatun’un cenazesi için hazırlıklar başlasa da Osman Bey, bu duruma müdahale ederek Bala Hatun’un Kayı Obası’nda, evladı Halime’nin yanında defnedileceğini duyurur.

Osman Bey’in Büyük Hesaplaşması Başlıyor

Acısını kalbine gömen Osman Bey, artık sadece intikam ve Kayı Obası’nı geri alma hedefiyle hareket eder. Sayıca üstün olan Ulugan ve İlbay’a karşı tüm imkanları seferber eden Osman Bey, askerleriyle birlikte zorlu bir mücadeleye girişir. Ancak bu uğurda kimlerin şehit düşeceği ve Osman Bey’in, Begüm ve İlbay’ı adaletin önüne çıkarıp çıkaramayacağı merakla bekleniyor.

Poena’nın Geçmişiyle Yüzleşme Anı Yaklaşıyor

Bu olaylar yaşanırken, Kayı Obası’nda bulunan Poena da kendi geçmişine dair anılarla yüzleşmeye başlar. Kayılar’ın cesareti ve dayanışması, Poena’nın kalbinde farklı duygular uyandırır. Ancak Poena’nın hangi tarafı seçeceği ve geçmişindeki sırların ortaya çıkıp çıkmayacağı, bölümün sürpriz gelişmelerinden biri olacak.

Kuruluş Osman’da Heyecan Dorukta

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın yaptığı dizide, Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit başta olmak üzere güçlü oyuncu kadrosu, izleyiciyi her hafta ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Yeni bölümde Osman Bey’in adalet mücadelesi, Kayı Obası’nın yeniden ayağa kalkma çabası ve Poena’nın geçmişine dair ipuçları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kuruluş Osman, 181. bölümüyle 19 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.