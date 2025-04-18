Abbas’a Tahliye: Soruşturma Sürüyor, Gözler Yeni Gelişmelerde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Soruşturmanın merkezinde yer alan isimlerden biri olarak öne çıkan Abbas’ın tahliyesi, davadaki gelişmelerin seyrini değiştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Murat Abbas Hakkında Soruşturma Başlatılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kültür A.Ş. bünyesindeki mali işlemler ve kamu kaynaklarının kullanımı mercek altına alınmıştı. Bu süreçte gözaltına alınan isimler arasında yer alan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, ifadesi alındıktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Abbas hakkında uygulanan adli kontrol kararı, yurt dışı yasağı ve belirli periyotlarla karakola imza verme yükümlülüğünü içeriyor. Mahkeme, Abbas’ın delil karartma ya da kaçma şüphesi taşımadığını değerlendirerek tutuklama yerine denetimli serbestlik uygulamasını tercih etti.

İBB Soruşturmasında Derinleşme Sinyali

Murat Abbas’ın tahliyesine rağmen soruşturmanın kapsamı daralmıyor. Aksine, İBB’ye bağlı iştirak şirketleri ve üst düzey yöneticileri hakkında yeni dosyaların açıldığı, bazı ihalelerde usulsüzlük ve kamu zararına neden olunduğuna ilişkin iddiaların derinlemesine incelendiği öğrenildi.

Savcılık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Kültür A.Ş.’nin düzenlediği bazı kültürel etkinliklerin maliyetleri ve fatura süreçleriyle ilgili detaylı teknik incelemeler yapılıyor. Bu etkinliklerde kamuya yansıyan harcamalar ile faturalandırma süreçleri arasında büyük farklar olduğu iddia ediliyor.

İBB Yetkilileri Süreci Takip Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yürütülen soruşturmaya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak belediye kaynakları, adli sürece saygı gösterdiklerini ve sürecin şeffaflıkla ilerlemesi adına iş birliği yapıldığını belirtiyor. Murat Abbas’ın tahliyesi sonrası belediye içerisinde görev değişiklikleri ya da yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı da merak konusu.

Murat Abbas Kimdir?

Murat Abbas, kültür ve etkinlik yönetimi alanında uzun yıllardır görev alan ve çeşitli özel etkinliklerde de görev yapmış deneyimli bir yönetici olarak biliniyor. 2019 yılında Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştı. Görev süresi boyunca İstanbul'da düzenlenen birçok sanatsal ve kültürel organizasyona imza atan Abbas, aynı zamanda festival organizasyonlarındaki deneyimiyle tanınıyor.

Tahliye Kararı Siyasi Yorumlara da Neden Oldu

Murat Abbas’ın adli kontrolle serbest kalması, sosyal medya ve siyasi çevrelerde farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar tahliye kararını olumlu karşılarken, bazıları bu kararın soruşturmanın etkisini zayıflatabileceğini savundu.

Kamuoyunda merakla takip edilen davanın, önümüzdeki süreçte yeni tutuklama, tanık ifadeleri veya bilirkişi raporlarıyla daha geniş bir alana yayılabileceği belirtiliyor. Soruşturmanın ilerleyen günlerde başka kamu kurumlarına da sıçrayabileceği iddialar arasında.