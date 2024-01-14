Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: İlker KARACA

Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti

Danmarka tarihinde bir dönem kapanıyor: Kraliçe II. Margrethe, tahtı veliaht prens Frederik'e devretti.

Danimarka'da tarihi bir an yaşandı, 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Margrethe, görevini en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e devretti. Kopenhag'da gerçekleştirilen taht değişikliği töreni, Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından birinin yerini bir sonraki nesle bırakmasıyla dikkat çekti.

Binlerce Danimarkalı, başkent Kopenhag sokaklarında toplanarak tarihi anı yakından yaşadı. Kraliçe II. Margrethe, uzun ve başarılı hükümdarlık döneminin ardından tahtı bırakma kararını yılbaşı gecesi açıklamış ve "Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum." şeklinde duyurmuştu.

Resmi tahttan çekilme töreni, Kopenhag'da saat 14.00'te gerçekleşti. Kraliçe II. Margrethe, hükümetle yaptığı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzalayarak resmen görevi oğluna devretti. Bu karar, Danimarka tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

Törenin ardından Başbakan Mette Frederiksen, Christiansborg Sarayı'nın balkonunda saat 15.00'te resmi bir açıklama yaparak Veliaht Prens Frederik'i yeni kral olarak ilan edecek. Yeni Danimarka kralının "Kral Frederik X" unvanını alması ve ulusa hitap ederken duygusal bir konuşma yapması bekleniyor.

Kraliçe II. Margrethe'nin tahttan çekilmesi, Danimarka'da tarihi bir dönemin kapanışını simgeliyor. Veliaht Prens Frederik, ülkenin yeni hükümdarı olarak büyük bir sorumlulukla tahta çıkarken, halkın da yeni krala destek olması ve bu değişim sürecini benimsemesi bekleniyor. Danimarka, yeni kralın liderliğinde geçmişten geleceğe bir adım daha atmış bulunuyor.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
-
Çok Okunanlar
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Doğru Yatırım Nasıl Yapılmalı?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Deprem Riski Olan Ülkeler Nereler?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Son Haberler
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Varis Oluşumunun Sebepleri
Varis Oluşumunun Sebepleri
Havuç Suyunun Faydaları
Havuç Suyunun Faydaları
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Sivilce Neden Oluşur? Evde Tedavi Edilir Mi?
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Terörle Mücadelede Yeni Stratejiler, Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü
Kartalkaya Kayak Merkezi, Kış Turizminde Yoğun İlgi Gördü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji