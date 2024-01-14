Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti

Danimarka'da tarihi bir an yaşandı, 52 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Margrethe, görevini en büyük oğlu Veliaht Prens Frederik'e devretti. Kopenhag'da gerçekleştirilen taht değişikliği töreni, Avrupa'nın en uzun süre görev yapan hükümdarlarından birinin yerini bir sonraki nesle bırakmasıyla dikkat çekti.

Binlerce Danimarkalı, başkent Kopenhag sokaklarında toplanarak tarihi anı yakından yaşadı. Kraliçe II. Margrethe, uzun ve başarılı hükümdarlık döneminin ardından tahtı bırakma kararını yılbaşı gecesi açıklamış ve "Şimdi doğru zaman olduğuna karar verdim. 14 Ocak 2024 tarihinde Danimarka kraliçeliğinden istifa edeceğim. Tahtı oğlum Veliaht Prens Frederik'e bırakıyorum." şeklinde duyurmuştu.

Resmi tahttan çekilme töreni, Kopenhag'da saat 14.00'te gerçekleşti. Kraliçe II. Margrethe, hükümetle yaptığı toplantıda tahttan çekilme beyanını imzalayarak resmen görevi oğluna devretti. Bu karar, Danimarka tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.

Törenin ardından Başbakan Mette Frederiksen, Christiansborg Sarayı'nın balkonunda saat 15.00'te resmi bir açıklama yaparak Veliaht Prens Frederik'i yeni kral olarak ilan edecek. Yeni Danimarka kralının "Kral Frederik X" unvanını alması ve ulusa hitap ederken duygusal bir konuşma yapması bekleniyor.

Kraliçe II. Margrethe'nin tahttan çekilmesi, Danimarka'da tarihi bir dönemin kapanışını simgeliyor. Veliaht Prens Frederik, ülkenin yeni hükümdarı olarak büyük bir sorumlulukla tahta çıkarken, halkın da yeni krala destek olması ve bu değişim sürecini benimsemesi bekleniyor. Danimarka, yeni kralın liderliğinde geçmişten geleceğe bir adım daha atmış bulunuyor.