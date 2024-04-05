Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan 9 günlük Ramazan Bayramı süresince vatandaşların seyahatlerinde kolaylık sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Köprü ve otoyolların bayram boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollar, bayram tatili süresince ücretsiz olacak.

Ulaşımın rahat ve sorunsuz olması için yapılan bu düzenleme ile trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki yol çalışmalarına ara verildiği belirtildi. Tatil boyunca devam eden yol bakım ve onarım çalışmalarının minimum düzeye indirildiği, şerit daraltmalarının ise mümkün olduğunca kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca, otobüs terminallerinde denetimlerin artırıldığı ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı tedbirler alındığı bildirildi. Korsan taşımacılık yapan firmalara, sefer izni olmadan faaliyet gösterenlere ve fahiş fiyatlarla bilet kesenlere idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan, sadece köprü ve otoyollar değil, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde demiryolu ulaşımının da bayram süresince ücretsiz olacağı duyuruldu. Ücretsiz hizmet verilecek hatlar arasında İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları; Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN bulunuyor. Bu uygulamalarla birlikte, vatandaşların bayram seyahatlerinde hem ekonomik hem de konforlu bir ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.