Başlık: Kobani Davası'nda Karar: Yüksekdağ'a 30 Yıl Hapis

Kobani olaylarıyla ilgili 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen eylemler nedeniyle açılan davada, aralarında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin ve eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar verildi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 83. duruşmasında hükmünü açıkladı.

Figen Yüksekdağ, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 19 yıl, suç işlemeye tahrikten 4 yıl 6 ay ve terör örgütü propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ayrıca 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçundan 2 yıl ve iki ayrı konuşması nedeniyle örgüt propagandasından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten de 3 ay hapis cezası aldı. Toplam cezası 30 yıl 3 ay olan Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Alp Altınörs, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 18 yıl, suç işlemeye tahrikten ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ali Ürküt, aynı suçlara yardımdan sırasıyla 13 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ahmet Türk, devletin bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezası aldı. Altan Tan, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ile terör örgütü kurma suçlarından beraat etti ve diğer suçlamalardan da aklandı.

Ayhan Bilgen, aynı suçlardan beraat etti. Ayla Akat, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Aynur Aşan, örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezası aldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aysel Tuğluk, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

Ayşe Yağcı, aynı suçtan beraat ederken, örgüt üyeliğinden 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Berfin Özge Köse, tüm suçlardan beraat etti. Bircan Yorulmaz, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Bülent Parmaksız, aynı suçlara yardımdan 16 yıl ve suç işlemeye tahrikten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tutukluluğu devam ediyor.

Can Memiş, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Cihan Erdal, aynı suçlardan sırasıyla 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dilek Yağlı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrikten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tutukluluğu devam ediyor.

Emine Ayna, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Emine Beyza Üstün, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Gülser Yıldırım, aynı suçtan beraat etti. Gültan Kışanak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat ederken, örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi.

Günay Kubilay, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl, suç işlemeye tahrikten 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı ve tutukluluğu devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 108 sanık yer aldı. İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları sokağa çıkma çağrısında bulundu. Bunun üzerine Türkiye genelinde yasa dışı gösteriler başlatıldı ve olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı.