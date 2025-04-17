Rüşvet Kasası Sır Gibi Taşındı, Başsavcılık Peşinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gündeme gelen son gelişme, kamuoyunu şaşkına çevirdi. İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Florya’daki başkanlık konutunda kullanılan bir çelik kasanın, büyük bir operasyon öncesinde vinç yardımıyla ortadan kaldırıldığı tespit edildi. Bu kasanın içerisinde yüksek miktarda rüşvet ve komisyon paralarının saklandığı iddia ediliyor.

Florya Konutu Rüşvet Merkezi Oldu İddiası

Yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik başlatılan soruşturmada, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in adı öne çıkıyor. “Kafa koparan” lakabıyla bilinen Keleş’in, Florya’daki başkanlık konutunda çok sayıda iş insanından rüşvet topladığı ileri sürüldü. Özellikle reklam şirketleriyle yapılan görüşmelerde, alınan paraların büyük bir kasada tutulduğu belirtildi. Söz konusu kasa, yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre enindeydi.

Kasadaki Para Sadece Görünen Kısım mıydı?

Florya’daki konutta yapılan aramada büyük kasa bulunamadı. Yerine daha küçük bir çelik kasa bulundu ve bu kasada yaklaşık 5 milyon lira nakit paraya el konuldu. Ancak soruşturma birimlerinin dikkatini çeken asıl nokta, bu büyük kasanın ortadan kaybolması oldu.

Görgü Tanıkları Vincin İzini Verdi

Kasayla ilgili en kritik bilgi çevre sakinlerinden geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Aralık ayında büyük bir vinç konuta getirildi ve dev kasa bir TIR’a yüklenerek götürüldü. Bu olay, İBB'deki yolsuzluk operasyonundan yalnızca üç ay önce gerçekleşti. Başsavcılık, bu detay üzerine harekete geçti ve kasanın izini sürmeye başladı.

Kameralar Teker Teker İnceleniyor

Soruşturma kapsamında konutun çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında vinçle yapılan taşıma faaliyetleri, giriş çıkış saatleri ve çevredeki yollar detaylı şekilde analiz ediliyor. Yetkililer, kasanın nereye taşındığını belirlemek için zamanla yarışıyor.

İmamoğlu Lojmana, Kasa Keleş’e

Florya’daki konutun, geçmişte Kadir Topbaş gibi belediye başkanları tarafından kullanıldığı bilinirken, Ekrem İmamoğlu’nun bu alanı Fatih Keleş’e tahsis ettiği iddia edildi. Kendisi için ise Rumelihisarı’nda Marmara Üniversitesi’ne tahsisli bir binayı lojman olarak kullandığı aktarıldı. Bu durum, soruşturmanın daha da derinleşmesine neden oldu.

Keleş’in Para Sayma Görüntüleri Gündemdeydi

Fatih Keleş, daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasında çekilen “para sayma” görüntüleriyle de gündeme gelmişti. Elinde deste deste paralarla görünen Keleş, bu görüntülerle ilgili açılan davada 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Para kulelerinin ortaya çıktığı bu görüntüler, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Rüşvetin Adresi Neresi?

Soruşturmanın en önemli noktalarından biri olan kayıp kasanın içeriği ve kimlerin bu sistemin içinde yer aldığı henüz tam olarak ortaya çıkarılamadı. Ancak savcılığın yürüttüğü çok yönlü inceleme, ilerleyen günlerde yeni tutuklamaları ve ifşaları beraberinde getirebilir.