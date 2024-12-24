Hakan Fidan’ın Tarihi Şam Ziyareti: Kasyun Dağı’nda Diplomasi Mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Şam’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ziyaret, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ederken, en dikkat çekici an ise Bakan Fidan’ın, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şera ile Kasyun Dağı’nda gerçekleştirdiği görüşme oldu.

Kasyun Dağı’nda Diplomasi Kahvesi

Ziyaretin en çok konuşulan anı, Hakan Fidan ve Ahmed eş-Şera’nın Şam’ın simgelerinden biri olan Kasyun Dağı’nda çay ve kahve eşliğinde gerçekleştirdikleri samimi görüşme oldu. Uzun yıllar “yasaklı bölge” olarak bilinen bu nokta, şimdi barış ve iş birliği mesajlarının verildiği bir yer haline geldi.

Rus haber ajansı 1News, Fidan’ın Kasyun Dağı’nda bulunmasını “diplomatik bir dönüm noktası” olarak yorumladı. Haberde, “Türkiye, Suriye’ye yeniden destek verme kararlılığını simgesel bir noktadan ilan etti” ifadelerine yer verildi.

Terörle Mücadelede Kararlı Mesajlar

Fidan, görüşme sırasında Suriye’nin yeniden inşası ve terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. Katar merkezli El Cezire kanalı, Fidan’ın açıklamalarını aktararak, “Türkiye, Suriye’nin terörden tamamen arındırılmasını ve toprak bütünlüğünün korunmasını hedefliyor” ifadelerine yer verdi.

Fidan, ayrıca PKK/YPG gibi terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileneceğini vurguladı. “Bölgedeki tüm terörist unsurlara karşı mücadelemiz devam edecek. Barış ve istikrarı sağlamak için iş birliği şart” dedi.

Avrupa Basınında Fidan’ın Ziyareti

Hakan Fidan’ın ziyareti, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Fransız haber kanalı France 24, “Türkiye, Suriye ile diplomatik temasları yeniden başlatıyor” başlığıyla ziyareti duyurdu.

Alman gazetesi Zeit ise Fidan’ın, “PKK/YPG’ye Suriye’de yer yok” açıklamasını manşete taşıdı. Gazete, Türkiye’nin terörle mücadelede uluslararası toplumdan destek beklediğini vurguladı.

Yunan ve Çin Basını Ziyareti Takip Etti

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Fidan’ın ziyaretini “bölgesel dengeleri değiştirebilecek bir adım” olarak değerlendirdi. Yunan medyası, Türkiye’nin bu hamlesinin hem güvenlik hem de diplomatik ilişkiler açısından kritik bir süreç başlattığını öne sürdü.

Çin devlet televizyonu ise Fidan’ın mesajlarını geniş bir analizle izleyicilere sundu. Fidan’ın özellikle terörle mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı yapması ve bölgesel istikrar için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtmesi dikkat çekti.

Suriye’nin Yeniden İnşası ve İş Birliği

Ziyaretin bir diğer önemli noktası ise Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik kalkınması oldu. Fidan, Türkiye’nin Suriye halkının güvenliği ve refahı için destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin, bu süreçte uluslararası toplumdan katkı beklediği mesajı öne çıktı.

Türkiye’nin destek sağlayacağı projeler arasında altyapı çalışmaları ve insani yardımlar yer alacak. Ayrıca, göçmenlerin güvenli dönüşü için adımlar atılacak.

Sonuç: Diplomatik Açılım ve İstikrar Arayışı

Hakan Fidan’ın Şam ziyareti, Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa açarken, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Hem diplomatik temaslar hem de terörle mücadele konusundaki kararlılık, gelecekteki iş birliği fırsatlarını güçlendirecek gibi görünüyor.