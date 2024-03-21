Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı olarak Kadir Özkaya seçildi. Özkaya, 15 üyeden 9'unun oyunu alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Kadir Özkaya, 1963 yılında Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memur olarak başladıktan sonra Tarım Kredi Kooperatifleri'nde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 1991'de idari yargı hâkimlik stajını tamamlayarak Danıştay tetkik hâkimliğine atanmıştır. 2004 yılına kadar bu görevini sürdüren Özkaya, daha sonra Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine getirildi. 2011'de Danıştay üyeliğine, 2014'te ise Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Ayrıca, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı'nı tamamlayan Özkaya, çeşitli kitap ve çalışmalara imza atmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Özkaya, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda iki kez başkanvekilliğine seçilmiştir.