Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye’de açılan Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bilim ve teknolojideki atılımında gençlerin öncü rol oynayacağını vurguladı. Kacır, “Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ları, Selçuk Bayraktar’ları bu merkezlerde yetişecek” dedi.

“Eski Türkiye geride kaldı”

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Artık dışa bağımlı değil, kendi yolunu çizebilen bir ülke olduklarını belirten Kacır, “Biz bu mücadeleyi gençlerimizle omuz omuza sürdürüyoruz” dedi.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ’ın yarım kalan hikâyesi

Türkiye'nin havacılık tarihinde bastırılan girişimlere değinen Kacır, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi öncülerinin çabalarının nasıl engellendiğini hatırlattı. “Uçak üreten ama uçurmasına izin verilmeyen bir ülke olduk” diyen Kacır, geçmişin hatalarından ders alarak yeni kuşaklara imkânlar sunmaya devam ettiklerini belirtti.

“TEKNOFEST kuşağı ile geleceği inşa ediyoruz”

Bakan Kacır, günümüzde gençlerin TEKNOFEST ve DENEYAP gibi projelerle teknolojiye yön veriyor olmasının, geçmişte engellenen hayallerin bugün nasıl gerçeğe dönüştüğünün göstergesi olduğunu vurguladı. “Bayraktar, AKINCI, HÜRJET, Gökbey gibi projeler artık bu ülkenin gerçekleri” diyerek Türkiye'nin savunma sanayii ve havacılıkta geldiği noktayı hatırlattı.

Yeni bilim merkezi çocuklara ilham olacak

Ümraniye’de açılan bilim merkezinin, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin adını taşımasıyla da anlamlı bir görev üstlendiğini belirten Kacır, merkezin çocuklara erken yaşta bilim ve teknoloji sevgisi aşılayacağını söyledi. “Buradan yetişecek gençler, tam bağımsız Türkiye’nin mimarları olacak” dedi.

Hedef: Yerli ve milli üretimde süreklilik

Kacır, açılış konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bizim hedefimiz sadece üretmek değil; sürekli, yerli ve milli üretimi kalıcı hale getirmektir. Bu merkez, bu yolculukta önemli bir yapı taşı olacak.”