Erdoğan'dan Kabine Değişikliği, İki Yeni Bakan Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede önemli değişiklikler yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle görevlerinden affını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerlerine yeni atamalar yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Özhaseki'nin yerine Murat Kurum, Koca'nın yerine ise Kemal Memişoğlu atandı.

Murat Kurum Yeniden Bakanlıkta

Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istemesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'u yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atadı. Kurum, daha önce de aynı bakanlık görevini üstlenmiş ve 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmişti.

1976 yılında Ankara'da doğan Murat Kurum, Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Kentsel Dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak çalıştıktan sonra, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2009-2018 yılları arasında Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptı.

Kurum, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Yeniden bakan olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin," dedi.

Yeni Sağlık Bakanı: Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu Sağlık Bakanı olarak atadı. Memişoğlu, tıp alanındaki uzun kariyeri ve idari deneyimi ile tanınıyor.

1966 yılında Trabzon'da doğan Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde çalıştı. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü oldu. 6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır.

Yeni Dönem İçin Umutlu Mesajlar

Yeni atamaların ardından, Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu'nun göreve başlamaları, hükümetin yeni dönemdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlerin sorunlarına çözüm bulma ve Türkiye'nin çevre politikalarını geliştirme konusunda çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması konusunda çalışmalar yapacağını ifade etti.

Yeni atamalar, kabine içinde dinamizmi artırma ve hükümetin belirlediği hedeflere ulaşma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu değişikliklerle birlikte daha etkin ve verimli bir yönetim anlayışı hedefliyor.