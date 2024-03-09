Pizza, dünya mutfağının en popüler ve sevilen yemeklerinden biridir ve kökeni İtalyan mutfağına dayanır. Ancak, İtalyan pizzasının tarihi özellikleri nelerdir ve hangi bölgelerin pizzası öne çıkar?

Pizza'nın Tarihi Özelliği:

Pizza, İtalya'nın Napoli şehrine özgü bir yemek olarak bilinir. Geleneksel Napoli pizzası, ince hamurun üzerine domates sosu, mozzarella peyniri ve çeşitli malzemelerin eklenmesiyle yapılır. İtalyan pizzasının tarihi özelliği, Napoli'de 1889 yılında Raffaele Esposito tarafından Kraliçe Margherita için hazırlanan bir pizza ile başlar. Bu pizza, İtalya'nın renkleri olan kırmızı (domates), beyaz (mozzarella peyniri) ve yeşil (fesleğen) renklerini temsil ediyordu ve o günden beri "Pizza Margherita" olarak bilinir.

Ancak, pizza aslında Antik Roma dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Romalılar, fırınlanmış ekmeklerine çeşitli malzemeler ekleyerek pizza benzeri yemekler yapmışlardır. Daha sonra Ortaçağ İtalya'sında, Napoli'nin fakir mahallelerinde pizza, ucuz ve doyurucu bir yiyecek olarak yaygınlaştı.

Bölgelere Göre Çeşitleri:

Napoli Pizzası: Napoli pizzası, ince hamuru ve yüksek kaliteli malzemeleriyle bilinir. Tipik olarak, domates sosu, mozzarella peyniri, fesleğen ve zeytinyağı ile yapılır. Bu pizza, dünya genelinde en çok bilinen ve sevilen İtalyan pizzasıdır.

Roma Pizzası: Roma pizzası, Napoli pizzasından farklı olarak, daha kalın bir hamur ve daha az malzeme içerir. Tipik olarak, domates sosu, mozzarella peyniri, fesleğen, mantar ve dilimlenmiş sosis gibi malzemelerle yapılır.

Sicilya Pizzası: Sicilya pizzası, diğer İtalyan pizzasından daha kalın bir hamur üzerine genellikle daha yoğun bir domates sosu ve peynirle yapılır. Üzerine farklı malzemeler eklenir ve genellikle Sicilya'nın geleneksel tatlarından etkilenir.

Milano Pizzası: Milano pizzası, diğer İtalyan pizzasından farklı olarak, beyaz sos ve farklı malzemelerle yapılır. Tipik olarak, krema sos, mozzarella peyniri, jambon ve mantarla yapılır.

Calabria Pizzası: Calabria pizzası, İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesine özgüdür. Genellikle acı biberler ve Calabria salamı gibi yerel malzemelerle yapılır.

İtalya'nın her bölgesinde farklı tatlar ve tariflerle çeşitli pizzası bulunur ve her biri kendine özgü lezzetleriyle ön plana çıkar.