Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Marşı’nın 104. Yıl Dönümüne Özel Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nün 104. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Erdoğan, İstiklal Marşı’nın yalnızca bir marş değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve hürriyet mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Mesajında, Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’nın, milletin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilincini en güçlü şekilde yansıttığını belirten Erdoğan, "Bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı, Türk Milletinin Özgürlük Destanıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yalnızca bir marşın benimsenmesi değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden biri olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlık arzusunu ve milli bilincini en veciz şekilde yansıtmaktadır." diyen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un, zor zamanlarda milletin cesaretini ve direncini artıran bir kahraman olduğunu belirtti.

Asım’ın Nesli Değerlerine Sahip Çıkmaya Devam Edecek

Mehmet Akif’in yalnızca bir şair olmadığını, aynı zamanda bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan gerçek bir vatansever olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin özgürlük mücadelesinde Ersoy’un yazdığı dizelerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

"Dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı’nda ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, onun ruhunu ve merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, gelecek nesillerin de bu değerleri koruması gerektiğini vurguladı.

Bağımsızlık Mücadelesi Hiçbir Zaman Unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini veren tüm kahramanları rahmetle anarak, "İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıl dönümünde, vatanımızın bağımsızlığı için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve merhum Mehmet Akif Ersoy’u minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini ve milletin karakterini en iyi anlatan metinlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, bu değerlerin korunmasının milli bir görev olduğunu söyledi.

"Türk Milleti, Bağımsızlık ve Vatan Sevgisinden Asla Vazgeçmeyecek"

Erdoğan, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına olan bağlılığını defalarca kanıtladığını ve bu ruhun asla kaybolmayacağını ifade etti.

"İstiklal Marşı, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin nişanesidir. Bizlere düşen, bu ruhu her daim canlı tutmak ve genç nesillere aktarmaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğe yönelik kararlılığını ve milli değerlere olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Tüm Şehitler Saygıyla Anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda "İstiklal Marşı’mızın kabulünün yıl dönümünde, bu destanı kaleme alan merhum Mehmet Akif Ersoy’u ve vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyorum" diyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlara olan minnettarlığını dile getirdi.