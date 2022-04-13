Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tamanen yerli imkanlarla üretilen 30 Metrobüs otobüsünü ulaşıma soktu.

 thumbnail_Image 2022-04-12_30 metrobüs (1)

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tamanen yerli imkanlarla üretilen 30 Metrobüs otobüsünü ulaşıma soktu.

İKTİDARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ

İstanbul'da artan trafik ve nüfus yoğunluğunnu oluşturduğu keşmekeş sürerken, sorunu hafifletmek için İBB'nin çabaları devam ediyor. Bu amaçla Metrobüs otobüslerinin bir kısmı yenilenirken, trafiği yeni Metrobüs otobüsleride ekleniyor. Otobüslerin teslim töreninde konuşan İBB Başkanı, Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: "İstanbul'un tek bir imzayla yönetilmesini, tek bir anlayışla yönetilme riskinin bir insafa dayalı olarak bırakmayacağımızı dile getirmiştik. Bu insafa bu süreci bırakmayacağımızı dile getirdiğimizin bir örneğidir bugünkü burada gördüğünüz manzara. Yeter mi? Yetmez. Bizi engellemez iseler veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne sert kurmazlarsa, daha hızlı hallederiz. olmadı, seneye seçimde değişecek, ondan sonra hallederiz. Bir sene sonra herşey daha güzel olacak".

thumbnail_Image 2022-04-12_30 metrobüs (7)

ÖZ KAYNAKLARLA SATINALINDI

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'nin kendi öz kaynaklarıyla alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30'una İstanbullularla buluşturdu. Metrobüs filosunu yenilemek için 300 araç almak üzsere, 90 milyon Euro'luk dış kredi bulan İBB kurumu İETT, Cumhurbaşkanlığı'ndan onay çıkmayınca, öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçmişti. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihale sonucunda 21 metre uzunluğunda 100, 25 metrelik 60 otobüs alımı için 2 farklı yerli firmayla anlaşma sağlanmıştı.

Image 2022-04-12_30 metrobüs (4)Image 2022-04-12_30 metrobüs (2)thumbnail_Image 2022-04-12_30 metrobüs (3)

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul Metrosu 2.5 Milyonuncu Yolcusu İle Buluştu
Sivilleri Katletmekten Vazgeçmiyor
-
Çok Okunanlar
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
KOMPLO
KOMPLO
Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez
Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez
Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak
İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
 Uluslararası festivaller İstanbul'a geri dönüyor
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul'un Altını 10 Tane Köstebek Kazıyor
İstanbul Metrosu 2.5 Milyonuncu Yolcusu İle Buluştu
İstanbul Metrosu 2.5 Milyonuncu Yolcusu İle Buluştu
Sivilleri Katletmekten Vazgeçmiyor
Sivilleri Katletmekten Vazgeçmiyor
Kirpi, Sonic2
Kirpi, Sonic2
KOMPLO
KOMPLO
Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez
Tek Başına Güreş, Olimpiyat Şehri Olmamıza Yetmez

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji