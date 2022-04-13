İstanbul Trafiği Yeni Otobüslerle Rahatlayacak

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tamanen yerli imkanlarla üretilen 30 Metrobüs otobüsünü ulaşıma soktu.

İKTİDARIN İNSAFINA BIRAKMAYACAĞIZ

İstanbul'da artan trafik ve nüfus yoğunluğunnu oluşturduğu keşmekeş sürerken, sorunu hafifletmek için İBB'nin çabaları devam ediyor. Bu amaçla Metrobüs otobüslerinin bir kısmı yenilenirken, trafiği yeni Metrobüs otobüsleride ekleniyor. Otobüslerin teslim töreninde konuşan İBB Başkanı, Ekrem İmamoğlu şunları söyledi: "İstanbul'un tek bir imzayla yönetilmesini, tek bir anlayışla yönetilme riskinin bir insafa dayalı olarak bırakmayacağımızı dile getirmiştik. Bu insafa bu süreci bırakmayacağımızı dile getirdiğimizin bir örneğidir bugünkü burada gördüğünüz manzara. Yeter mi? Yetmez. Bizi engellemez iseler veya bazı bulduğumuz kaynakların önüne sert kurmazlarsa, daha hızlı hallederiz. olmadı, seneye seçimde değişecek, ondan sonra hallederiz. Bir sene sonra herşey daha güzel olacak".

ÖZ KAYNAKLARLA SATINALINDI

İBB Başkanı İmamoğlu, İBB'nin kendi öz kaynaklarıyla alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30'una İstanbullularla buluşturdu. Metrobüs filosunu yenilemek için 300 araç almak üzsere, 90 milyon Euro'luk dış kredi bulan İBB kurumu İETT, Cumhurbaşkanlığı'ndan onay çıkmayınca, öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçmişti. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihale sonucunda 21 metre uzunluğunda 100, 25 metrelik 60 otobüs alımı için 2 farklı yerli firmayla anlaşma sağlanmıştı.