İstanbul'a Yakışacak Bir Sanat Müzesi Kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin Haliç Tersanesi'nde açılması planlanan İBB İstanbul Sanat Müzesi, ilk sergisiyle Müze Gazhane'de sanatseverler ile buluştu. İBB Başkanı İmamoğlu, kurulacak yeni müzenin şehrin iki yakasını birleştiren bir sanat köprüsü olacağını ifade etti.

İBB'nin kentin kültür mekanlarını kent sakinlerine kazandırma çalışmaları kapsamında Türkiye'nin ilk baskı müzesi İMOGA'nın İBB'ye yaptığı bağışın parçası baskı sanatı eserlerinden özel bir seçkiyle hazırlanan 'Birlikte' sergisi ilk defa Müze Gazhane'de İstanbullularla buluştu. İBB BAşkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, kültür sanat camiasının önde gelen isimleri, İBB bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Ressam Süleyman Saim Tekcan" Biz karınca kararınca bir sanat eğitimcisi olarak, bir atölye sahibi olarak Türk sanatının en büyük isimleriyle bir arada yaşama şansı bulmuş, 82 yaşında olan bir sanatçıyım. Ne kadar yaşarım bilmiyorum ama bugünü yaşamış olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok mutluyum ki, İstanbul büyük bir servgiye büyük bir müzeye kavuşacak" şeklinde konuştu.

İSTANBUL SANAT MÜZESİ, İBB'NİN İLK SANAT MÜZESİ OLACAK

İBB Başkanı İmamoğlu, Yeni müzeler, merkezler ve galerilerle şehrin kültürel ve sanatsal üretimine ciddi anlamda ortak olan bir yerel yönetim olduk diyerek sözlerine şöyle sürdürdü: "Üstelik bunları yaparken İstanbul'un çok kıymetli kültür miraslarına, hafızalarına dokunarak onların yenidne kent yaşamına kazandırılmasını, onların bir miras, bir emaneet olduğunun farkında olarak özel çalışmalar yürüttük. Daha önce olmayan belediyemizin içerisindesi Saraçhanedeki salonumuz, Mecidiyeköy Sanat, Bebek'teki Sarnıç, Galatasaray Meydanı , şu an içerisinde olduğumuz Müze Gazhane Sergi Salonu gibi oluşturduğumuz alanlar ile aslında 10 ayrı sergiyi İstanbul'a kazandırmış olduk. Haliç Tersanesi'ndeki yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve burada bir sanat müzesini kente kazandırmanın çok önemli, özel bir çabasını gösteriyoruz. İstanbul Büyükşehir belediyesi'nin ilk sanat müzesi olacak. İstanbul Sanat Müzesi, kentin beldi de en eski iki yakasını birbirine bağlayan yeni bir kültür sanat köprüsü işlevinide elde etmiş olacak."

250 ESER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

"Birlikte Sergisi'nin İstanbul Sanat Müzesi'nin bir ön gösterimi gibi olduğunu kaydeden İmamoğlu," Türkiye'nin ilk baskı müzesi İMOGA ve İMOGA'nin çok kıymetli kurucusu Süleyman Saim Tekcan Beyefendi ve sevgili kızlarıyla beraber bizimle iş birliği yapmaları ve bu güzel anıbize yaşatmaları benim için de büyük bir gurur vesilesi. Belediyemize yaptığı kapsamlı bağış içinde ben kendilerine çok çok tüeşekkür ediyorum İstanbul halkı adına. Dolayısıyla burada izleyicilerinkarşısına çıkan eserlerin yanı sıra İstanbul Sanat Müzesi'nde de izleyicilerin karşısına 250 eserin çıkacağını şimdiden duyurmak isterim. İstanbul Sanat Müzesi'nde aynı zamanda 1929 yılından bu yana birbirinden değerli sanat eserlerinin eklenmesiyle bugüne ulaşan belediyemizin resim koleksiyonunu da vatandaşlarımız görme imkanına kavuşacak. Tabiki özel çabalalarla koleksiyonumuza kattığımız Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tabloları da özel bir anı İstanbullularla ve bütün sanatseverlerle buluşturmanın keyfinin yaşayacağız.