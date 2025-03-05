İsrail’de Siyasi Kriz Büyüyor: İstihbarat Teşkilatına Ağır Suçlamalar

İsrail'de güvenlik ve siyasi çevreler, Hamas’ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıya ilişkin yayımlanan rapor nedeniyle karşı karşıya geldi. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şabak’ın (Şin-Bet) raporunda, istihbaratın ve hükümetin büyük bir başarısızlık gösterdiği belirtilirken, Başbakanlık bu suçlamalara sert tepki gösterdi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, istihbarat teşkilatının 7 Ekim’den önceki günlerde hükümeti yanlış yönlendirdiği öne sürüldü. Açıklamada, Hamas’ın sükunet istediği yönünde istihbarat verildiği ve bunun hükümetin politikasını doğrudan etkilediği iddia edildi. Ancak yaşanan saldırıyla birlikte istihbaratın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

İSTİHBARAT RAPORU VE POLİTİKALAR TARTIŞMA YARATTI

Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail’de istihbarat kurumları ve hükümetin aldığı kararlar mercek altına alındı. Şabak’ın yayımladığı raporda, güvenlik güçlerinin ve siyasi yönetimin olayları önceden öngöremediği, istihbarat eksikliğinin büyük bir güvenlik açığına yol açtığı vurgulandı. Raporda ayrıca, İsrail hükümetinin Gazze ve Lübnan konusunda aldığı kararların saldırıların önünü açtığı ifade edildi.

Buna karşılık, Başbakanlık Şabak'ı "istihbarat verilerini doğru değerlendirememekle" suçladı. Başbakanlık, 1 Ekim'de kendilerine Hamas’ın saldırı başlatmayacağı yönünde bilgi verildiğini ve Gazze’ye ekonomik iyileştirmeler yapılması gerektiğinin tavsiye edildiğini açıkladı. Ancak, sadece birkaç gün sonra Hamas’ın büyük çaplı saldırılar gerçekleştirmesi, bu istihbaratın ne kadar hatalı olduğunu gözler önüne serdi.

İSTİHBARAT BAŞKANI'NIN TEPKİ ÇEKEN KARARI

İsrail Başbakanlığı, 7 Ekim gecesi İsrail İç İstihbarat Direktörü Ronen Bar’ın saldırılar sırasında Başbakan Netanyahu’yu uyandırmadığını ve bu durumun büyük bir hata olduğunu belirtti. Açıklamada, “En kritik saatlerde Başbakan’a haber verilmemesi kabul edilemez bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

Hükümetin bu suçlamalarına karşılık, Şabak yetkilileri ise başarısızlığın sadece istihbarat birimlerine yüklenemeyeceğini, siyasi kararların da süreci doğrudan etkilediğini belirtti. Şabak, hükümetin Gazze politikasının saldırıları engelleyemediğini ve alınan siyasi kararların güvenlik zaafına yol açtığını öne sürdü.

SAVAŞ DEVAM EDERKEN KOMİSYON KURULMAYACAK

İsrail’deki siyasi kriz, saldırılar sonrası daha da derinleşti. Özellikle 7 Ekim'de Başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu, saldırılarla ilgili sorumluluk almamakla eleştiriliyor. Muhalefet ve kamuoyundan gelen baskılara rağmen, Netanyahu hükümeti, olayları araştıracak bir devlet komisyonu kurulmasına şu an için sıcak bakmıyor. Hükümet yetkilileri, "Savaş hala devam ediyor. Şu an böyle bir komisyonun kurulması askeri operasyonları olumsuz etkileyebilir" şeklinde açıklamalarda bulunarak komisyon taleplerini geri çevirdi.

Ancak bu karar, muhalefet partileri ve bazı güvenlik uzmanları tarafından eleştirildi. Uzmanlar, 7 Ekim saldırısında yaşanan güvenlik zaaflarının araştırılması gerektiğini ve bu konuda geç kalınmaması gerektiğini savunuyor.

İSRAİL’DE YÖNETİME GÜVEN SARSILDI

İsrail’de yaşanan bu tartışmalar, hükümete olan güveni de olumsuz etkiliyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre, halkın önemli bir kısmı Netanyahu hükümetinin güvenlik konusunda yetersiz kaldığını düşünüyor. Özellikle Hamas saldırılarının önlenememesi ve istihbarat birimlerinin çelişkili açıklamaları, kamuoyunda büyük rahatsızlık yarattı.

Bu süreçte hem hükümet hem de güvenlik kurumları kendilerini savunmaya çalışırken, İsrail’de siyasi ve güvenlik krizi derinleşmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde hükümetin nasıl bir adım atacağı ve istihbarat teşkilatının nasıl bir reform sürecine gireceği merak konusu.