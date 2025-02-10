İsrail-Mısır Arasında Gerilim Tırmanıyor: Karşılıklı Suçlamalar Gündemde

İsrail ve Mısır arasındaki diplomatik kriz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Netanyahu, Mısır’ın Filistinlilerin Gazze’den çıkışını engellediğini öne sürerek, Kahire yönetimini sert bir dille eleştirdi. Mısır ise bu suçlamaların gerçek dışı olduğunu belirterek İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

Netanyahu: Mısır, Gazze’den Çıkışları Engelliyor

Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına verdiği röportajda, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeden ayrılmak istediğini ancak Mısır’ın buna izin vermediğini söyledi. İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlandığını hatırlatarak, Mısır’ın Filistinlilerin çıkışını engelleyen taraf olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerin yalnızca rüşvet vererek bölgeden çıkabildiğini ve bu durumun ancak Mısır’ın tutum değiştirmesiyle değişeceğini iddia etti. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze’den geçici olarak çıkarılması gerektiğini savunarak, bu adımın Hamas’ı yok etmek ve Gazze’yi yeniden inşa etmek için önemli olduğunu dile getirdi.

Mısır: Netanyahu, Gerçekleri Çarpıtıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi ve iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti. Kahire yönetimi, İsrail’in Filistinlilere yönelik ihlallerini gizlemek amacıyla kasıtlı dezenformasyon yaptığını öne sürdü.

Mısır, Gazze’ye insani yardım sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşı çıktığını açıkladı. Bakanlık, Mısır’ın, Filistin halkının topraklarında kalmasını desteklediğini ve onların haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Gerilim Daha da Artabilir mi?

İsrail ve Mısır arasındaki diplomatik gerilim bölgesel istikrarı tehdit edebilecek bir seviyeye ulaştı. Netanyahu’nun suçlamalarına Mısır’ın sert yanıt vermesi, krizin daha da derinleşebileceğini gösteriyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, son yıllarda dalgalı bir seyir izlerken, Gazze’de devam eden savaş ortamı, tansiyonu daha da artırıyor.