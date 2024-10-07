İsrail ve Lübnan Arasındaki Çatışmalar Şiddetleniyor, Yoğun Bombardıman ve Yeni Kara Harekatı

İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik, dün gece İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla daha da tırmandı. Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik 30'dan fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırıları son haftaların en şiddetlisi olarak nitelendirdi. Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulurken, bölgeleri kaplayan siyah dumanlar büyük bir tedirginlik yarattı.

Beyrut’un Kalbine Yönelik Yoğun Saldırılar

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın verdiği bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla saldırı düzenledi. Bu saldırılar, Es-Safir, Burc el-Baracine, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonu ve Amerikan Mahallesi gibi kritik bölgeleri hedef aldı. Ayrıca Gubeyri bölgesindeki bazı binalar da saldırıların odağında yer aldı.

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların "hassas istihbarat" rehberliğinde gerçekleştirildiğini ve Beyrut bölgesinde çok sayıda silah deposunun hedef alındığını belirtti. Adraee, Hizbullah'ın askeri varlıklarını konutların altına gizlediğini ve böylece sivil yerleşim yerlerini tehlikeye attığını iddia etti. Ancak Hizbullah tarafından bu iddialara dair henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce Hizbullah, benzer suçlamaları reddetmişti.

Yeni Kara Harekatı Başladı

İsrail, sadece hava saldırılarıyla sınırlı kalmayarak yeni bir kara harekatını da başlattığını duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri, 162. tümene bağlı 401. ve 460. zırhlı tugayların gece boyunca Cebaliye’yi kuşattığını ve burada yeni bir operasyon yürüttüğünü açıkladı. İsrail ordusu, bölgeye giren askerlerin hava saldırıları ve topçu ateşi desteğiyle Hamas’a ait birçok noktayı hedef aldığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki geniş alanlarda yaşayan sivil halka tahliye emri çıkaran İsrail, bölge sakinlerinin "insani bölge" olarak tanımlanan el-Mavasi'ye gitmelerini istedi. Bu talimat, çatışmaların yoğunlaşmasıyla birlikte bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırdı. Göç dalgaları sadece Lübnan içinde değil, aynı zamanda komşu ülkelere, özellikle Suriye'ye de yayıldı.

Lübnan’da Ağır Kayıplar: 1411 Kişi Hayatını Kaybetti

Lübnan makamlarından alınan bilgilere göre, İsrail’in 17 Eylül’den itibaren başlattığı saldırılarda toplam 1411 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Saldırılar, özellikle Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının hedef alındığı günlerden itibaren artarak devam etti. İsrail'in Beyrut’a düzenlediği saldırılar sonucunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da hayatını kaybetti.

Bu şiddetli çatışmalar ve İsrail’in yoğun hava saldırıları, Lübnan’da büyük bir insani krize yol açtı. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut’a ve kuzey kesimlere doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, birçok Lübnanlı da Suriye’ye sığınmak zorunda kaldı. İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı yüz binleri buldu.

Hizbullah'ın Misillemeleri ve Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak roket ve füze saldırılarıyla karşılık vermeye devam ediyor. Hizbullah'ın bu misilleme saldırıları, genellikle İsrail ordu üslerini hedef alıyor. Ancak İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmedi. Her iki tarafın da saldırıları, bölgedeki gerilimi tırmandırırken, çatışmaların ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor.

Bölgedeki son gelişmeler, İsrail ve Hizbullah arasında uzun süredir devam eden çatışmaların daha da şiddetlendiğine işaret ediyor. Sivil halkın ağır bedeller ödediği bu çatışmalar, bölgenin istikrarını ve barışını tehdit etmeye devam ediyor.