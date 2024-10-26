İsrail ve İran Arasında Patlayan Gerilim, Karşılıklı Misillemeler Ortadoğu’da Tansiyonu Yükseltti

Orta Doğu’da yeni bir kriz kapıda. İsrail ve İran arasındaki gerilim, son saldırıların ardından tehlikeli boyutlara ulaştı. İsrail, İran'daki stratejik askeri hedefleri hedef aldığını ve saldırıyı “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail basını ise, ülkenin onlarca stratejik noktaya saldırı düzenlediğini iddia ediyor. İran, buna orantılı bir yanıt vereceklerini ve askeri hedefleri korumak için her türlü önlemi aldıklarını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, saldırılar, son aylarda artan İran kaynaklı saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildi. İsrail Savunma Bakanlığı, hava operasyonlarının ardından pilotlarının güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü belirtti. Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’a karşı sürekli bir teyakkuz durumunda olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

İran’ın Misilleme Hazırlığı

İran tarafı ise saldırının ardından bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu doğruladı. Yarı resmi Fars Haber Ajansı, başkent Tahran’daki patlamaların hava savunma sistemlerinin tepkisi olduğunu bildirdi. Tesnim Haber Ajansı, patlamaların ardından Tahran ve diğer stratejik şehirlerdeki havalimanlarının geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

İran Hava Savunma Karargahı'ndan yapılan açıklamada, saldırıya karşı “orantılı karşılık” verileceği ve İsrail’in her türlü saldırısının yanıt bulacağı ifade edildi. İran basını, özellikle Tahran’ın batısında ve güneybatısında askeri üslerin hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin ise bu saldırılara başarıyla karşı koyduğunu belirtti. Ancak, belirli noktalarda sınırlı hasar meydana geldiği kaydedildi.

İranlı yetkililer, İsrail’in saldırı sonrası ABD’yi bilgilendirdiğini ve ABD’nin İsrail’e savunma desteği vereceğine dair bir mesaj ilettiğini ileri sürdü. Beyaz Saray ise, İsrail'in İran’a yönelik saldırısının meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirildiğini açıklayarak, ABD’nin doğrudan müdahalesi olmadığını bildirdi.

ABD’nin Rolü ve İsrail’in Açıklamaları

İsrail hükümeti, saldırılardan önce ABD ile bilgi alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in İsrail’in İran’a yönelik operasyonu hakkında bilgilendirildiğini duyurdu. ABD hükümet yetkilileri, İsrail’in kendini savunma hakkını tanıdıklarını fakat doğrudan müdahale etmediklerini belirtti. İsrail basını, ABD’nin İsrail'e destek sözü verdiğini ve İran'ın bir saldırı başlatması halinde İsrail'in yanında yer alacağını duyurdu.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail savaş uçaklarının İran’ın stratejik askeri üslerine yönelik operasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini bildirdi. Haberde, saldırıların öncelikli olarak İran’ın hava savunma sistemini etkisiz hale getirmeye yönelik olduğu ve İsrail uçaklarının İran hava sahasında rahatça hareket etmesini sağlamak amacıyla bu stratejinin izlendiği ifade edildi.

Sosyal Medyada Patlayan Tepkiler

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, iki ülke arasında yükselen tansiyonun tüm bölgeyi etkileyeceğini ve olası bir savaşın bölgesel istikrarı tehdit edeceğini vurguluyor. İran’dan bazı sosyal medya kullanıcıları, İsrail’in saldırgan politikalarını kınarken, İsrail destekçileri ise ülkenin güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu savundu. Ayrıca, bölgedeki diğer aktörlerin de bu gerilimden etkilenebileceği, Lübnan ve Gazze'deki durumun bu gerilimle ilişkili olabileceği iddiaları sosyal medya platformlarında dile getirildi.

İran medyasının aktardığı bilgilere göre, başkent Tahran’da yeni patlama sesleri duyulurken, Suriye’nin başkenti Şam’da ve Humus’ta eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sosyal medyada yayılan bazı patlama görüntülerinin eski olduğu ve yeni olaylarla ilişkisiz olduğu tespit edildi.

Diplomatik ve Askeri Gelişmeler

İsrail ve İran arasındaki bu son gerilim, diplomatik yollardan çözülmek yerine askeri müdahalelerle tırmanma eğilimi gösteriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın olayları Savunma Bakanlığı binasında değerlendirdiği ve İsrail’in hava ve kara savunma sistemlerinin tam kapasite çalışır durumda olduğu açıklandı.

Diğer yandan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden uluslararası toplum, iki ülke arasındaki bu sıcak çatışmanın durdurulması için diplomatik adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Uluslararası kuruluşlar, bölgedeki durumun hızla kontrolden çıkabileceği ve bir ateşkes sürecinin başlatılmasının şart olduğunu belirtiyor