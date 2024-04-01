İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, şiddetle devam ediyor ve şimdi 178. gününde. Son olarak, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı, İsrail güçlerinin hastaneyi 14 gün boyunca işgal etmesinin ardından geldi ve geride onlarca ölü bırakarak hastaneyi tamamen yıktılar.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekildiğini ve Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti. Ancak çekilmeden önce, İsrail güçlerinin hastaneyi yok ettiğini ve hizmet dışı bıraktığını ifade ettiler. Hastanenin binalarının çoğunu yıktıklarını, kalanları ise ateşe verdiklerini ve içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiklerini aktardılar. Görgü tanıkları, cerrahi binanın katlarını ve odalarını tamamen yıktıklarını, poliklinik binasını da yıktıklarını belirtti.

Ayrıca, İsrail güçlerinin hastanede bulunan böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini de yok ettiği ve hastanenin çevresinde bulunan sokaklarda onlarca ceset bulunduğunu bildirdiler. Ordunun, Filistinlilerin hastane yakınında kurduğu geçici mezarlığı da yıktığını ve cesetleri çıkararak farklı bölgelere attığını dile getirdiler.

Filistinli sağlık yetkilileri, hastanenin artık tamamen kullanılamaz durumda olduğunu ve yeniden faaliyete geçmenin zor olacağını belirttiler. Hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarının da imha edildiğini ifade ettiler. Bu saldırılar, Gazze Şeridi'nde insanların sağlık hizmetlerine erişimini büyük ölçüde engelleyerek insani bir krize yol açmış durumda.